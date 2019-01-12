Eski Bir Binanın Balkonu Çöktü: 2 Yaralı
1 saat önce
Eski bir binanın balkonu çöktü: 2 yaralıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta aşırı yağışlar nedeniyle eski bir binanın balkonu çökerken evde bulunan 2 kişi yaralandı.
Eski bir binanın balkonu çöktü: 2 yaralı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş
'ta aşırı yağışlar nedeniyle eski bir binanın balkonu çökerken evde bulunan 2 kişi yaralandı.
Olay, Onikişubat
İlçesi Hayrullah Mahallesi, 1'nci sokakta meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde şiddetli yağmur nedeniyle oluşan hasar, bir evin balkonunun çökmesine neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD
ekipleri bölgede inceleme yaptıktan sonra evde bulunan 2 kadına ulaştı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan ve ismi öğrenilemeyen kadınlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay sonrası eski binanın çevresi güvenlik çemberine alınırken, iş makineleri tarafından evin bazı bölmeleri yıkıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:29 Kaynak: İHA
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