"Eski bir siyasetçi olarak parti kurması onun da hakkıdır." - Son Dakika

"Eski bir siyasetçi olarak parti kurması onun da hakkıdır."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Muharrem İnce yorumu: "Eski bir siyasetçi olarak parti kurması onun da hakkıdır.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 14:52
Kaynak: İHA
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