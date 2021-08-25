Eski bisikletini iyiliğe dönüştür - Son Dakika

Bağışçıların evinden teslim alınan eski bisikletler yenilenerek, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılıyor.

Karşıyaka Belediyesi, geri dönüşüm çalışmalarını sosyal yardımlaşma bakış açısıyla devam ettiriyor. "Eski Bisikletini İyiliğe Dönüştür" sloganıyla başlatılan projede, atıl bisikletler bağışçıların adreslerinden teslim alınıyor. Projeye destek veren Bisan'ın fabrikasına ulaştırılan bisikletler kapsamlı bakım ve yenilemeden geçirildikten sonra Karşıyaka Belediyesi'ne teslim ediliyor. Bugüne kadar proje kapsamında toplanan yaklaşık 20 bisikletin yenilenmesi devam ediyor. Karşıyakalıların depolarında ya da evlerinin bir köşesine unutulan bisikletler böylece ihtiyaç sahibi çocukların yüzünde gülümsemeye dönüşüyor.