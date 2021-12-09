Eski BM Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis veda konuşması yaptı - Son Dakika

Görevinden istifa eden Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis, Libya'da seçimlerin belirlenmiş olan vakitte yapılmasının devleti kurmaya başlamak için oldukça önemli olduğunu söyledi.

BM Libya Temsilciliği sayfasından yapılan açıklamaya göre, istifasının ardından Kubis görevinden ayrılırken veda konuşması yapıtı.

Konuşmasında "Libya halkının ezici çoğunluğu seçimleri istiyor" diyen Kubis, bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini vurguladı.

Seçimlerin önemine değinen Kubis şunları söyledi:

"Seçimlerin zamanında yapılması süresi uzayan siyasi geçiş süreci girdabından çıkmak, yabancı müdahalelere son vermek, yasal demokrasiye geri dönüş, refah ve birlik içindeki bir devletin kuruluşuna bir başlangıç olarak son derece önemlidir"

Kubis, bu seçimlerin Libya'da yaşanan tüm sıkıntılara çözüm olmayabileceği uyarısında bulundu ancak buna rağmen daimi bir anayasa oluşturulmanın ve gelecekteki çözümlerin de önünü açacağını söyledi.

Seçimlerin bölünmüşlük durumundan çıkış için bir imkan sağlayacağını dile getiren Kubis, bu durumun yabancı müdahale için oldukça elverişli bir ortam oluşturduğuna dikkat çekti.

Kubis, "seçimlerden geri durmak ve aleyhinde çalışmak, ancak ülkenin geleceğini ve kaderini ülkenin içindeki ve dışarıda bundan istifade edenlerin merhametine terk etmektir" dedi.

Şahsi ve mesleki sebeplerle BM özel temsilciliğinden ayrılmasının zorunlu olduğunu dile getiren Kubis, yeni atanan temsilci için başarılar diledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 17 Kasım'da istifasını sunan Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis'in görevden ayrılma talebini 23 Kasım'da kabul etmişti. Guterres ardından, ülkede 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimler öncesi Amerikalı diplomat Stephanie Williams'ı 6 Aralık'ta danışman olarak atamıştı.