Eski BM Libya Özel Temsilcisi Selame: "BMGK'deki ülkelerin çoğu tarafından sırtımdan bıçaklandım" - Son Dakika

Eski BM Libya Özel Temsilcisi Selame: "BMGK'deki ülkelerin çoğu tarafından sırtımdan bıçaklandım"

Eski Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi bazı ülkeleri, darbeci General Halife Hafter'in başkent Trablus'a saldırılarını desteklemekle suçlayarak, bu ülkelerin kendisini "sırtından bıçakladıklarını" ve "ikiyüzlü" olduklarını ifade etti.

Eski Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi bazı ülkeleri, darbeci General Halife Hafter'in başkent Trablus'a saldırılarını desteklemekle suçlayarak, bu ülkelerin kendisini "sırtından bıçakladıklarını" ve "ikiyüzlü" olduklarını ifade etti.

Manchester City'li futbolcular şampiyon olan Liverpool'u alkışladı
Balkonun korkuluğunun yerinden çıkması sonucu 4. kattan düşen 3 yaşındaki Esila hayatını kaybetti
20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı

Haziran 2017'de geldiği BM Libya Özel Temsilciliği görevinden 2 Mart'ta istifa eden Lübnanlı diplomat, İsviçre merkezli diplomasi kuruluşu İnsani Diyalog Merkezi'ne verdiği mülakatta, Libya krizinde BMGK'nin rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


BMGK üyesi bazı ülkelerin, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in Trablus'a başlattığı saldırıyı desteklemekle kalmadığını aynı zamanda Libyalı tarafların kendi aralarında düzenleyecekleri Ulusal Diyalog Konferansı (Gadamis) yoluyla diyalog kurma çabalarını engellemek için "komplo kurduğunu" dile getirdi.

Selame, "Güvenlik Konseyi'ne üye ülkelerin çoğu tarafından sırtımdan bıçaklandım." dedi.


BMGK'de veto hakkına sahip Fransa, Rusya, İngiltere, ABD ve Çin'den oluşan 5 daimi üye bulunurken, Selame, açıklamasında hangi ülkeleri kastettiğini belirtmedi.


Selame, şunları kaydetti:


"(Hafter) Trablus'a saldırı başlattığı gün, bunların (BMGK üyesi ülkeler) çoğundan destek aldı. O sırada biz ise bu saldırıları durduramadığımız için Libya'da eleştirilere maruz kalıyorduk."


İstifasından bu yana yerine geçecek ismin hala belirlenemediği Selame, Hafter'in başkente yönelik saldırısı için, "Tam bir yıl boyunca üzerinde çalıştığımız barış girişimini durdurdu." ifadelerini kullandı.


Selame ayrıca, "önemli ülkelerin liderlerinde hiç vicdan kalmadığı" değerlendirmesinde bulundu.


Hafter, BM nezdinde tanınan meşru Libya hükümetine karşı 4 Nisan 2019'da saldırı başlatmış, başkent Trablus'u ele geçirmek için 14 ay süren saldırılarıyla ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti.


Libya ordusunun Hafter milislerine karşı son dönemde önemli başarılar kaydetmesi ve 4 Haziran'da Trablus il sınırının tamamını ve ülkenin doğusunun büyük kısmını milislerden arındırmasının ardından, uluslararası aktörlerden ateşkes çağrıları gelmişti.

Birleşmiş Milletler, Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski BM Libya Özel Temsilcisi Selame: 'BMGK'deki ülkelerin çoğu tarafından sırtımdan bıçaklandım' - Son Dakika

Son Dakika

22:09 Manchester City'li futbolcular şampiyon olan Liverpool'u alkışladı 21:41 20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 21:08 ABD'de polisin siyahi bir kadına yumruk atması tepkilere neden oldu 21:00 Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü 20:59 Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı 20:31 KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı 20:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi? 19:58 Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 18:55 ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 17:03 Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu 16:40 Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
15:54
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
14:07
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
12:29
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
12:22
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
12:03
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak
11:36
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
10:33
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
08:44
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 22:18:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski BM Libya Özel Temsilcisi Selame: "BMGK'deki ülkelerin çoğu tarafından sırtımdan bıçaklandım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]