Eski BM Temsilcisi Selame: "Yaşananlar ABD'nin diğer ülkelerden farklı olmadığını gösterdi" - Son Dakika

Eski Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, ABD Başkanı Donald Trump yanlılarının Kongre binasını basmasının ABD'nin başka ülkelerden farkı olmadığını gösterdiğini belirtti.

Trump yanlılarının benzeri görülmemiş şekilde Kongre binasını basmasının yankıları Arap dünyasında da sürüyor.

BM Libya Özel Temsilciliği görevinden geçen yıl ayrılan Lübnanlı uluslararası ilişkiler uzmanı Gassan Selame, ABD'de dün yaşananlara ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Siyasette kurumlar ve kaprisler arasındaki gerilimin bazen şiddetli çatışmalara ve kan dökülmesine yol açtığını kaydeden Selame, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşananlar ABD'nin diğer ülkelerden farklı olmadığını gösterdi. (Trump) Adam bugün neredeyse ülkesinin kurumlarını baltalayacaktı. Belki de bir iç savaş da başlayabilirdi. Bu şahıs 2 ay önce vatandaşlarından 60 milyon seçmenin oyunu almıştı. Uzun ve derin bir Amerikan krizi."

Bundan sonrasına ilişkin sorular

Kuveytli akademisyen ve siyasetçi Abdullah en-Nefisi ise Washington'daki olayların, ABD'deki federalizmin çöküşünün tarihsel başlangıcı olma ihtimali ve Arap Körfezi bölgesinde olanların yansımaları hakkındaki sorular barındırdığını ifade etti.

Nefisi, ABD'de yaşanan olaylara ilişkin sorularını Twitter hesabından şöyle paylaştı:

"Trump, Boris Yeltsin ( Sovyetler Birliği'nin çöküşünden önceki son başkan) olacak mı? Trump, 1991'de Sovyetler Birliği'nde olduğu gibi, Amerika'da radikal bir değişikliğe yol açan biri olabilecek mi? Washington'daki gelişmeler Arap Körfezi bölgesini etkileyecek mi?"

Suudi Arabistanlı akademisyen Halid ed-Dahil de Kongre baskınına ilişkin, "Trump'ı başkanlığa getiren siyasi sistemin ödediği bir bedel" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Kongresi dün Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu oylamasını onaylamak üzere toplanırken, Başkan Donald Trump, Beyaz Saray önünde miting düzenlemişti.

Mitingin ardından Kongre binasına yürüyen binlerce Trump destekçisi gösterici ile polis arasında çatışmalar yaşanmış ve polis barikatlarını aşan bazı göstericiler, Kongre binasına girmişti.

Yaşanan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.