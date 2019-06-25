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Eski boksör Klitschko ve ailesi yanan yattan kurtarıldı

1 saat önce

Eski ağır sıklet boks şampiyonu Wladimir Klitschko ve ailesinin bulunduğu lüks yat bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Eski boksör Klitschko ve ailesi yanan yattan kurtarıldı, System.String[]
Eski ağır sıklet boks şampiyonu Wladimir Klitschko ve ailesinin bulunduğu lüks yat bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Boksör ve ailesi yanan yattan kurtarıldı

Eski ağır sıklet boks şampiyonu Wladimir Klitschko ve ailesinin bulunduğu yat Mallorca'da seyir halindeyken alev aldı. Boksör ve ailesi İspanya sahil güvenliği tarafından kurtarıldı. Yangının motor odasında çıktığı ve kontrol altına alındığı belirtilirken yatta 4 kişinin olduğu aktarıldı. - MALLORCA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:12 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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