Son Dakika Haberleri: - Eski Boksör Klitschko ve Ailesi Yanan Yattan Kurtarıldı
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- Eski Boksör Klitschko ve Ailesi Yanan Yattan Kurtarıldı

1 saat önce

- Eski boksör Klitschko ve ailesi yanan yattan kurtarıldıMALLORCA - Eski ağır sıklet boks şampiyonu Wladimir Klitschko ve ailesinin bulunduğu lüks yat bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

- Eski boksör Klitschko ve ailesi yanan yattan kurtarıldı
MALLORCA - Eski ağır sıklet boks şampiyonu Wladimir Klitschko ve ailesinin bulunduğu lüks yat bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Boksör ve ailesi yanan yattan kurtarıldı
Eski ağır sıklet boks şampiyonu Wladimir Klitschko ve ailesinin bulunduğu yat Mallorca'da seyir halindeyken alev aldı. Boksör ve ailesi İspanya sahil güvenliği tarafından kurtarıldı. Yangının motor odasında çıktığı ve kontrol altına alındığı belirtilirken yatta 4 kişinin olduğu aktarıldı.
- Eski Boksör Klitschko ve Ailesi Yanan Yattan Kurtarıldı
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:58 Kaynak: İHA
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