Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales'ten "provokasyona gelmeyin" uyarısı - Son Dakika

BUENOS Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ülkesinde düzenlenen genel seçime ilişkin, "Sizden hiçbir provokasyona gelmemenizi istiyorum. Asla unutmamamız gereken en büyük ders, şiddetin yalnızca şiddet ürettiği ve bununla hepimizin kaybettiğidir." dedi.

Morales, ülkesinde düzenlenen genel seçimde oy verme işlemi sürerken, siyasi sığınmacı olarak geldiği Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te basına açıklamalarda bulundu.

Ülkesinde devam eden genel seçimin önceliğinin demokrasinin yeniden inşaası olduğunu belirten Morales, "Sizden provokasyona gelmemenizi istiyorum. Asla unutmamamız gereken en büyük ders, şiddetin yalnızca şiddet ürettiği ve bununla hepimizin kaybettiğidir." ifadelerini kullandı.

Bolivya Yüksek Seçim Mahkemesinin seçim sonuçlarında ön sayım yapılmayacağı açıklamasına ilişkin Morales, daha önce liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisinin (MAS) temsilcilerinin seçim sonuçlarını sandık başından takip edip paylaşacağını söyledi.

Morales, seçimin Bolivya'da demokrasiyi güçlendireceğine değinerek, "Bütün Bolivyalıların ve siyasi partilerin, tıpkı şehirlerde olduğu gibi kırsal alandaki oyların dikkate alınmasını sakinlik içinde beklemesi ve seçim sonuçlarına saygı gösterilmesi oldukça önemlidir." değerlindirmesinde bulundu.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim 2019'daki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım'da istifa etmiş ve siyasi sığınmacı olarak önce Meksika'ya, ardından da Arjantin'e gitmişti.

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi ALP'nin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği Bolivya'da, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtlarının günler süren protestolarında 35'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti.