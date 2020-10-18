Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales'ten "provokasyona gelmeyin" uyarısı - Son Dakika

Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales'ten "provokasyona gelmeyin" uyarısı

18.10.2020 21:01
Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales'ten

BUENOS Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ülkesinde düzenlenen genel seçime ilişkin, "Sizden hiçbir provokasyona gelmemenizi istiyorum.

BUENOS Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ülkesinde düzenlenen genel seçime ilişkin, "Sizden hiçbir provokasyona gelmemenizi istiyorum. Asla unutmamamız gereken en büyük ders, şiddetin yalnızca şiddet ürettiği ve bununla hepimizin kaybettiğidir." dedi.

Morales, ülkesinde düzenlenen genel seçimde oy verme işlemi sürerken, siyasi sığınmacı olarak geldiği Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te basına açıklamalarda bulundu.

Ülkesinde devam eden genel seçimin önceliğinin demokrasinin yeniden inşaası olduğunu belirten Morales, "Sizden provokasyona gelmemenizi istiyorum. Asla unutmamamız gereken en büyük ders, şiddetin yalnızca şiddet ürettiği ve bununla hepimizin kaybettiğidir." ifadelerini kullandı.

Bolivya Yüksek Seçim Mahkemesinin seçim sonuçlarında ön sayım yapılmayacağı açıklamasına ilişkin Morales, daha önce liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisinin (MAS) temsilcilerinin seçim sonuçlarını sandık başından takip edip paylaşacağını söyledi.

Morales, seçimin Bolivya'da demokrasiyi güçlendireceğine değinerek, "Bütün Bolivyalıların ve siyasi partilerin, tıpkı şehirlerde olduğu gibi kırsal alandaki oyların dikkate alınmasını sakinlik içinde beklemesi ve seçim sonuçlarına saygı gösterilmesi oldukça önemlidir." değerlindirmesinde bulundu.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim 2019'daki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım'da istifa etmiş ve siyasi sığınmacı olarak önce Meksika'ya, ardından da Arjantin'e gitmişti.

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi ALP'nin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği Bolivya'da, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtlarının günler süren protestolarında 35'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Evo Morales, Arjantin, Bolivya, Şiddet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales'ten 'provokasyona gelmeyin' uyarısı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

KKTC'de ipi göğüsleyen Ersin Tatar kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Show TV ve Cine5 detayı KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı'na Türkiye'den peş peşe tebrik Fenerbahçe, Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, her şeyden habersiz kaldırımda yürüyen aileye çarptı Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı Gaziantep'in yeni transferi Kevin Mirallas, 2 dakikada 2 sarı kart görüp oyundan atıldı İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip "İşletmeyi kapatın" talimatı verdi! Tepkiler üzerine özür diledi
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı         
21:01
"Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım" diyen ünlü anketçi Adil Gür, KKTC seçiminde fena çuvalladı         
20:39
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 72 can kaybı, 1815 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 72 can kaybı, 1815 yeni vaka tespit edildi         
19:19
KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ipi UBP'nin adayı Ersin Tatar göğüsledi KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ipi UBP'nin adayı Ersin Tatar göğüsledi         
18:37
Yardım isteyen vatandaşın Valilik'ten 12 bin TL aldığı ortaya çıktı Yardım isteyen vatandaşın Valilik'ten 12 bin TL aldığı ortaya çıktı         
18:09
Karı-kocaya baltayla saldıran komşularının görüntüleri kameraya böyle yansıdı Karı-kocaya baltayla saldıran komşularının görüntüleri kameraya böyle yansıdı         
17:25
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak         
13:19
Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı         
12:06
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın         
10:35
Bir çocuğun yurt parası gidiyordu! Duyarlı vatandaş ATM'de bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti Bir çocuğun yurt parası gidiyordu! Duyarlı vatandaş ATM'de bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti         
10:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak         
10:11
Ermenistan ordusuna cepheyi dar eden Milli SİHA'lara yeni mühimmatlar geliyor Ermenistan ordusuna cepheyi dar eden Milli SİHA'lara yeni mühimmatlar geliyor         
09:55
28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu 28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu         
09:14
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı         
00:05
Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu         
21:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2020 21:10:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales'ten "provokasyona gelmeyin" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei