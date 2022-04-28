Eski Boşnak komutana hapis cezası - Son Dakika

Bosna Hersek'teki savaşta direnişin öncü isimlerinden olan eski Boşnak komutan Sakib Mahmuljin, 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Savaşta Bosna Hersek Cumhuriyeti Ordusu (ARBiH) 3. Kolordu Komutanlığı yapan Mahmuljin, 3. Kolordu bünyesindeki "El Mücahidin" birliğinin işlediği savaş suçlarına engel olmadığı ve bu suçları işleyenleri cezalandırmadığı gerekçesiyle Bosna Hersek Mahkemesi'nde suçlu bulundu.

Bosna Hersek Savcılığınca yapılan açıklamada, 1995 yılı temmuz-ekim döneminde, 3. Kolordu'nun Zavidovici'ye bağlı Vozuca beldesine yürüttüğü askeri operasyonlar sırasında, "El Mücahidin" isimli askeri birliğin mensuplarının 50'ye yakın Sırp esiri öldürdüğü belirtilirken, Mahmuljin'in savaş esirlerine ve sivillere karşı işlenen bu savaş suçlarına engel olmadığı ve bu suçları işleyenleri cezalandırmadığı ve bu yüzden 8 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Bosnalı Demokratik Eylem Partisinden (SDA) Mahmuljin'in hapis cezası kararına tepki

SDA resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Mahmuljin savaş suçlusu değildir ve bu yönde bir emir vermemiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Bosna Savaşı'nda savaş suçu işlediği kesinleşmiş, Hırvat Savunma Konseyi (HVO) ve Sırp Cumhuriyeti Ordusu (VRS) birliklerinin üyelerinin bile, Mahmuljin kadar ceza almadığı ve Bosna Hersek Savcılığının savaş suçlarının kovuşturulmasına seçici bir şekilde yaklaştığı kaydedildi.???????