Eski Botaş Yöneticisi Aktürk: "Petrolü Rusya'dan İndirimli Alıp, İtalya Fiyatıyla Satıyorlar" - Son Dakika
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Eski Botaş Yöneticisi Aktürk: "Petrolü Rusya'dan İndirimli Alıp, İtalya Fiyatıyla Satıyorlar"

09.10.2022 13:00
Eski Botaş Yöneticisi Aktürk: "Petrolü Rusya'dan İndirimli Alıp, İtalya Fiyatıyla Satıyorlar"

BOTAŞ’ın eski yöneticilerinden enerji uzmanı Ali Arif Aktürk, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol üretiminde günlük 2 milyon varil kesinti yapmasının ardından Türkiye’de benzin ve motorine bir haftada üst üste üç kez zam uygulanması için “Ukrayna krizinden beri indirimli Rus petrolü alıyorlar ama rafineri çıkışı uluslararası piyasalara endeksli; Rusya’dan iskontolu alıyor, İtalya’ya endeksli fiyatlardan satıyorlar. Bu önlenmeli” dedi.

BOTAŞ'ın eski yöneticilerinden enerji uzmanı Ali Arif Aktürk, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol üretiminde günlük 2 milyon varil kesinti yapmasının ardından Türkiye'de benzin ve motorine bir haftada üst üste üç kez zam uygulanması için "Ukrayna krizinden beri indirimli Rus petrolü alıyorlar ama rafineri çıkışı uluslararası piyasalara endeksli; Rusya'dan iskontolu alıyor, İtalya'ya endeksli fiyatlardan satıyorlar. Bu önlenmeli" dedi.

Eski BOTAŞ yöneticisi enerji uzmanı Ali Arif Aktürk, serbest piyasa kurallarına uyulmaması nedeniyle akaryakıtta haksız artış olduğuna dikkat çekti. Doğal gaz depolarının boş olduğuna ilişkin iddiaları ile ilgili olarak da Aktürk, "İki depo dolu olsa bile kaynağından gaz gelmezse kesinti kaçınılmaz" uyarısında bulundu.

Demokrat Parti (DP) Genel İdare Kurulu üyesi de olan Aktürk, KRT TV'de dün gece yayınlanan "Haftanın Panoraması" programında Semra Topçu'nun sorularını yanıtladı. Aktürk özetle şunları söyledi:

"RUSYA'DAN İNDİRİMLİ ALIP, İTALYA FİYATIYLA SATMAK"

"Ukrayna krizinden beri indirimli Rus petrolü alıyorlar ama rafineri çıkışı uluslararası piyasalara endeksli; Rusya'dan iskontolu alıyor, İtalya'ya endeksli fiyatlardan satıyorlar. Bu önlenmeli. Ukrayna krizi çıktığından beri gerek bizim rafinerilerimiz Rusya'dan yüzde 30 mertebesinde indirimli Rus petrolünü alıyorlar, fakat rafineri çıkış ürünleri uluslararası piyasada İtalya'daki Cenova'daki fiyatlara endeksli olarak belirleniyor. Bir de 14 tane dağıtım lisansı sahibi şirket var. Bunlar da yine dünyanın çeşitli yerlerinden özellikle de Rusya'dan ürün ithal ediyorlar. Bunlar da yine iskontolu ürünü alıyorlar fakat uluslararası fiyatlardan yani İtalya'dan belirlenen fiyatlardan satıyorlar. Halbuki ciddi bir enflasyon yaşıyor bu ülke. Alım gücü düşerken akaryakıt fiyatlarının enflasyona etkisini ekonomistler açıklıyor, çok ciddi bir etkisi var.

Rekabet varsa rekabetin tesis edilmesi gerekiyor. Rekabet Kanunu var, rekabetten sorumlu kurum var ayrıca petrol piyasası düzenlemesi kurumunun da işte 10. Madde de yetkisi var.  Oysa bütün benzin istasyonlarında fiyatlar aynı, bir kere rekabet yok. Tek fiyat olmaması gerekiyor, indirimli alan dağıtımcılar var. Böyle olmaması gerekiyor. Tabii ki dışardan gelen kriz var petrol fiyatı artıyor yadsınamaz. Fransa'da genel grev, Avrupa'da gaz krizi birçok etken var bunu yadsımıyorum ama indirimli alan birileri var ve resmi enflasyon yüzde 83 iken, tırnak içinde söylüyorum; rekabet olduğunu iddia ediyor iken, tek fiyatın olmasını ben garipsiyorum.

"DOĞAL GAZ DEPOLARI BOŞ MU DOLU MU?"

Türkiye'nin iki yeraltı deposu var. Bunlar tümüyle dolu olsa bile herhangi bir arz kaynağından kesintiye ilaç olmaz. Bunu geçen kış da yaşadık. Mesela 24 Ocak'ta İran'dan bir kesinti oldu, her kış az ya da çok yaşanır. Dolayısıyla önümüzdeki kış herhangi bir arz kaynağında İran olur, Rusya olur; 4 tane sıvılaştırılmış gaz girişimiz vardır. Oralarda herhangi bir eksilme azalma olması durumunda gaz kesintisi kaçınılmazdır, yer altı depoları ağzına kadar dolu olsa bile."

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Kaynak: ANKA

Ukrayna, İtalya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Botaş Yöneticisi Aktürk: 'Petrolü Rusya'dan İndirimli Alıp, İtalya Fiyatıyla Satıyorlar' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski Botaş Yöneticisi Aktürk: "Petrolü Rusya'dan İndirimli Alıp, İtalya Fiyatıyla Satıyorlar" - Son Dakika
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