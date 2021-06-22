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Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, yolsuzluktan yargılandığı davada beraat etti - Son Dakika

Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, yolsuzluktan yargılandığı davada beraat etti

22.06.2021 03:20
Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, yolsuzluktan yargılandığı davada beraat etti, System.String[]

BUENOS Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın, otomotiv sektöründeki şirketlerden rüşvet aldığına ilişkin yolsuzluk davasında, "delil yetersizliği"nden beraat ettiği belirtildi.

BUENOS Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın, otomotiv sektöründeki şirketlerden rüşvet aldığına ilişkin yolsuzluk davasında, "delil yetersizliği"nden beraat ettiği belirtildi.

Brezilya basınında çıkan habere göre, 10. Bölge Federal Mahkeme, Lula da Silva ile başkanlığı döneminde kabine şefi olarak görev yapan Gilberto Carvalho'nun, rüşvet almakla suçlandığı davada suçsuz olduğuna hükmetti.

Lula da Silva, Carvalho ve diğer 5 kişinin suçlandığı davada mahkeme, sanıkların rüşvet aldığına dair yeterli kanıt bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

"Zelotes Operasyonu" olarak bilinen dava, Lula da Silva'nın otomotiv sektöründeki şirketlerin vergi indirimlerini uzatmak karşılığında, lideri olduğu İşçi Partisinin seçim kampanyasını desteklemek için 6 milyon Brezilya reali (yaklaşık 1,2 milyon dolar) rüşvet aldığı suçlamasıyla 2017'de başlamıştı.

Lula da Silva 29 yıl hüküm giymiş, 580 cezaevinde kalmıştı

Brezilya Yüksek Mahkemesi, 15 Nisan 2021'de, Lula da Silva'yı yolsuzluk ve kara para aklama davalarından yargılayarak suçlu bulan 13. Curitiba Federal Mahkemesinin "yetkisiz" olduğuna hükmetmişti. Yüksek Mahkeme, eski devlet başkanı hakkındaki hükümleri iptal ederek soruşturmaların yeniden başlatılmasına karar vermişti.

Şu ana kadar 4 yolsuzluk davasında yargılanan ve bunlardan ikisinde toplam 29 yıl hüküm giyen Lula da Silva'nın davalarına ilişkin iddiaların yeniden soruşturulma kararı, 2022 seçimlerinde adaylığının önünü açmıştı.

Brezilya'da 2003-2010 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürüten sol görüşlü Lula da Silva, pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından mahkum olmuş, 2018'in Nisan ayında da tutuklanmıştı.

Hakkındaki iddiaları reddeden ve bu suçlamaların, 2018 seçimlerine katılmasını engellemek amacıyla ortaya atıldığını öne süren Lula da Silva, 7 Nisan 2018'de teslim olmuş ve 580 gün hapiste kaldıktan sonra 8 Kasım 2019'da tahliye edilmişti.

Yolsuzluk, Brezilya, Mahkeme, Rüşvet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, yolsuzluktan yargılandığı davada beraat etti - Son Dakika


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