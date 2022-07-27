Eski Burkina Faso Cumhurbaşkanı Compaore, öldürülen Sankara'nın ailesinden özür diledi - Son Dakika
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Eski Burkina Faso Cumhurbaşkanı Compaore, öldürülen Sankara'nın ailesinden özür diledi

27.07.2022 01:17
Eski Burkina Faso Cumhurbaşkanı Compaore, öldürülen Sankara'nın ailesinden özür diledi

Eski Burkina Faso Cumhurbaşkanı Thomas Sankara cinayetinin baş şüphelisi olan eski Burkina Faso Cumhurbaşkanı Blaise Compaore, maktulün ailesinden özür diledi.

Eski Burkina Faso Cumhurbaşkanı Thomas Sankara cinayetinin baş şüphelisi olan eski Burkina Faso Cumhurbaşkanı Blaise Compaore, maktulün ailesinden özür diledi.

Sankara cinayetiyle ilgisinin bulunduğunu her zaman reddeden Compaore, Burkina Faso'da Hükümet Sözcüsü Lionel Bilgo tarafından okunan mektupta doğrudan sorumluluk almadı.

Compaore, yazdığı mektupta, "Burkina Faso halkından, görevim sırasında yapmış olabileceğim tüm eylemler ve özellikle kardeşim ve arkadaşım Thomas Sankara'nın ailesi için af diliyorum." ifadesini kullandı.

Burkina Faso vatandaşlarının dramatik ve kritik bir durumla karşı karşıya olduklarına işaret eden Compaore, "Ortak mirasımız Burkina Faso'yu kurtarmak için farklılıklarımızı susturmaktan başka seçeneğimiz yok." görüşünü paylaştı.

Sankara'nın öldürülmesine ilişkin davada 6 Nisan'da verilen kararda cinayetin baş şüphelisi eski Burkina Faso Cumhurbaşkanı Compaore, sağ kolu ve o dönem Genelkurmay Başkanı olan Gilbert Diendere ve güvenlik şefi olarak görev yapan Hyacinthe Kafando, ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Diğer 7 sanık da 3 ila 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

34 yıl sonra açılan dava

Sankara cinayeti, Afrika'da aydınlatılmayı bekleyen en önemli cinayetlerden biri olarak bilinse de 34 yıl boyunca konuyla ilgili herhangi bir yargılama yapılmadı. Dava, Sankara suikastı öncesi ve sonrası dönemi kapsayan Fransız arşivlerinin, Burkina Faso'ya teslim edilmesiyle açıldı.

Sankara ve 12 arkadaşının ölümüyle ilgili ilk kez 11 Ekim 2021'de görülmeye başlayan davada Compaore ve Kafando haricindeki sanıklar hakim karşısına çıkmış, Fildişi Sahili'nde bulunan bu 2 isim hakkında ise gıyabi yargılama kararı verilmişti.

Sankara'nın ölümü

Burkina Faso'nun efsanevi lideri olarak anılan Sankara ve o dönemki yakın arkadaşı Compaore, 1983'te Burkina Faso'nun yönetimini ele geçirmişti.

1983-1987 dönemindeki askeri darbeye kadar cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Sankara, 1987'de darbeyle görevinden uzaklaştırılmaya çalışılmış ve çıkan olaylarda 37 yaşında hayatını kaybetmişti.

Eski Cumhurbaşkanı Sankara'nın ölümünün doğal yollardan gerçekleştiği öne sürülmüştü.

Askeri mahkemede 13 Nisan 2021'de eski Cumhurbaşkanı Blaise Compaore, 1987'deki darbe sonucu görevi devraldığı Sankara'yı öldürmekle suçlanmıştı.

Sankara'nın ölümüyle ilgili Compaore'nin sağ kolu olarak bilinen General Diendere dahil 10 kişiye aynı suçlamada bulunulmuştu.

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Kaynak: AA

Thomas Sankara, Burkina Faso, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Burkina Faso Cumhurbaşkanı Compaore, öldürülen Sankara'nın ailesinden özür diledi - Son Dakika

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