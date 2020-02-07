Eski Bursa Milletvekili Gençoğlu kabri başında anıldı - Son Dakika
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Eski Bursa Milletvekili Gençoğlu kabri başında anıldı

12 dakika önce

Eski Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu, vefatının 27'inci yılında mezarı başında anıldı.

Eski Bursa Milletvekili Gençoğlu kabri başında anıldı, System.String[]

Eski Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu, vefatının 27'inci yılında mezarı başında anıldı.

Gençoğlu'nun Emirsultan Mezarlığı'ndaki kabrinde törene, Gençoğlu ailesi, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, CHP Parti Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan ve sevenleri katıldı.

Gençoğlu'nun oğlu Orhan Gençoğlu, babasının dolu dolu bir hayat yaşadığını belirterek, "Hiçbir zaman kin tutmazdı ve daima güler yüzlü idi. O kadar yıl geçmesine rağmen bugün burada onlarca kişi toplandı. Babamın bize bıraktığı en büyük miras sizin gibi dostlardır." ifadelerini kulandı.

Konuşmaların ardından Gençoğlu için yapılan dua ile tören sona erdi.

7 Şubat 1993'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Mümin Gençoğlu, TBMM 19. Dönem Anavatan Partisi Bursa Milletvekilliğinin yanı sıra Bursaspor ve Balkan Göçmenleri ve Mülteci Dernekleri Federasyonu'nun da başkanlığını yapmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:36 Kaynak: AA
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