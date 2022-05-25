Eski Bursa Valisi Harput ve 36 sanık, FETÖ davasında yeniden yargılanıyor - Son Dakika
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Eski Bursa Valisi Harput ve 36 sanık, FETÖ davasında yeniden yargılanıyor

25.05.2022 20:20
Eski Bursa Valisi Harput ve 36 sanık, FETÖ davasında yeniden yargılanıyor

Bursa'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında, istinaf mahkemesince haklarında verilen bazı hükümler Yargıtay tarafından bozulan eski Vali Şahabettin Harput'un da aralarında olduğu 2'si firari 37 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

Bursa'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında, istinaf mahkemesince haklarında verilen bazı hükümler Yargıtay tarafından bozulan eski Vali Şahabettin Harput'un da aralarında olduğu 2'si firari 37 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinde görülen davanın duruşmasına, tutuksuz 35 sanıktan bazıları ile avukatları katıldı.

Sanıklardan Cengiz R. savunmasında, savcılıkta etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini ancak istinaftaki duruşmada itirafçı olup olmadığı sorulduğunda heyecandan "hayır" cevabını verdiğini öne sürdü.

Savcılıktaki beyanlarının arkasında olduğunu belirten Cengiz R, "Bana etkin pişmanlık kapsamında ifade verip vermediğim sorulsaydı 'evet' derdim. Beraatımı talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Dinçer T. ise terör örgütü üyeliği suçlamasını reddederek, FETÖ ile iltisaklı okullara yatırım amaçlı ortak olduğunu, daha sonra yönetim kurulu üyeliğine getirildiği iddiasında bulundu.

Turan B. de FETÖ'ye ait kapatılan eğitim kurumlarının bağlı olduğu şirketin yönetim kurulu toplantılarında elebaşı Fetullah Gülen'in "sohbet" videolarının izlendiğini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya diğer sanıkların savunmaları için yarına kadar ara verdi.

Dava süreci

Yerel mahkemenin kararının ardından Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinde görülen davada mahkeme heyeti, ilk derece mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapse mahkum edilen Şahabettin Harput ve 18 sanığın cezalarının, alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl 9'ar aya çıkarılmasına, Harput'un adli kontrol şartının devamına karar vermişti. Heyet ayrıca, diğer sanıklardan bazılarının cezalarında da değişiklik yapılmasına hükmetmişti.

Ayrıca, yeniden yargılanan 48 sanık arasında bulunan diğer kişiler beraat etmişti. Mahkeme bazı sanıkların dosyalarının ayrılmasını kararlaştırmıştı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, haklarında hüküm verilen 39 sanıktan 2'sinin kararlarını onamış, 2'si firari 37 sanık hakkındaki bazı kararları, istinaftaki yargılama sırasında mahkemeye başkanlık eden hakimin aynı zamanda sanıklarla ilgili sorgu hakimliği aşamasında da görev yapmasının yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle usulen bozmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eski Bursa Valisi Harput ve 36 sanık, FETÖ davasında yeniden yargılanıyor - Son Dakika


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