Eski Bursa Valisi Harput ve 47 sanığın yeniden yargılanması

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 48 sanığın istinaf mahkemesindeki duruşmasında mütalaasını açıklayan iddia makamı, Harput ile bazı sanıkların cezalarının artırılmasını istedi.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince, konferans salonunda görülen duruşmaya, ilk derece mahkemesindeki karar duruşmasında hakkında tutuklama kararı verilen Celal Sevmezler ile tutuklu 3 sanık katılmadı.

Mütalaasını açıklayan Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından haklarında beraat kararı verilen sanıklar Erdoğan Özmüş, Hüseyin Algül, Mehmet Kazangil, Orhan Bilici, Ömer Benli, Rahime Özlem Özkelebek, Sabri Eken, Salih Uçak, Sevgi Demir ve Yavuz Kazangil'le ilgili kararlar ve usuli işlemlerin kanuna uygun yapıldığı gerekçesiyle, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının istinaf talebinin reddine karar verilmesini istedi.

İddia makamı, ilk derece mahkemesinde "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılan sanıklar Bülent Özdemir, Salim Uçak ve Veli Velioğlu ile Yunus Dağ'ın aldığı 2 yıl 1'er ay hapis cezasının, heyet tarafından yeniden değerlendirilerek, yardımlarının niteliğine, miktarına ve zamanına göre, aldıkları cezaların onanmasını talep etti.

Savcı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapisle cezalandırılan Şahabettin Harput, Ahmet Gören, Ahmet Keşkekoğlu, Ahmet Nuri Ekiz, Ali Fuat Er, Ali Kemal Turhan, Ali Saffet Durmuşlar, Ayhan Kandıral, Bünyamin Işık, Celal Sevmezler, Cengiz Resimoğlu, Davut Baykan, Dinçer Temur, Eyüp Karakuş, Emin Akça, Hamit Tuna, Feridun Kahraman, Mahmut Kesici, Mecit Özkelebek, Mehmet Benli, Mustafa Celal Eğretli, Muzaffer Koyuncu, Osman Üstünal, Ömer Kazangil, Ramazan Yılmaz, Recep Göral, Recep İleri, Refik Öztüfekçi, Sami Şentürk, Sait Usul, Selahattin Çelik, Selamettin Özgörüş, Soner Eken ve Şakir Umutkan ile Turan Boztepe'nin, örgüt içindeki konumları, örgüte yaptıkları maddi manevi katkıları, faaliyetleri ve bunların zaman ve miktarları göz önüne alınıp, ayrı ayrı değerlendirme yapılarak ve alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren sanıklar Cengiz Resimoğlu, Emin Akça, Eyüp Karakuş, Feridun Kahraman, Hilmi Gülcemal, Mahmut Kesici, Selahattin Çelik, Selamettin Özgörüş, Soner Eken ve Şakir Umutkan ile Turan Boztepe'nin, verdikleri bilgi ve belgelerin soruşturmalara katkısının, etkin pişmanlığın zamanının, verdikleri bilgilerin konumları ile uyumlu olup olmadığının ayrı ayrı değerlendirilmesini ve ilk derece mahkemesindeki kararların uygulanmasını istedi.

Savcı ayrıca tutuklu sanıklar Ahmet Gören ve Ahmet Keşkekoğlu ile Davut Baykan'ın tutukluluk hallerinin devamını, haklarında adli kontrol tedbiri bulunan sanıkların tedbirlerinin yurt dışına çıkış yasağı olarak değiştirilmesini talep etti.

FETÖ'nün malikanesine yeniden müsadere talebi

Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, ilk derece mahkemesi tarafından müsaderesine yer olmadığına karar verilen, sanıklarından Şami Şentürk'e ait FETÖ elebaşı Gülen için yaptırıldığı iddia edilen gayrimenkulle ilgili, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının istinaf talebinin kabul edilmesini, malikanenin müsaderesini istedi.

Mütalaanın ardından, müşteki Cumhurbaşkanlığı avukatları ile sanıklar ve avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Sanıkların tanık ve bilirkişi talepleri ile adli kontrol şartlarının değiştirilmesi istemlerinin ve tahliye taleplerinin reddine karar veren mahkeme heyeti, taraflara mütalaaya ilişkin beyanda bulunmak üzere süre vererek, duruşmayı erteledi.

İlk derece mahkemesindeki kararlar

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde 6 Aralık 2018'de yapılan karar duruşmasında, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 60 sanıktan 37'sine, 1yıl 6 ay ile 7 yıl 6 arasında değişen hapis cezaları verilmişti.

Mahkeme heyeti, 7 sanığın ev hapislerinin devamına karar vermiş, Harput'un da aralarında bulunduğu ev hapsinde tutulan diğer sanıklar hakkında ise yaşadıkları kentin dışına çıkmama şartıyla adli kontrol tedbiri uygulamıştı.

Sanıklardan 10'unun beraat ettiği davada, ayrıca 3 sanığın ceza almasına yer olmadığına karar verilmiş, diğerlerinin dosyası ayrılmıştı.

Bu kararlara Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile taraf avukatları itiraz etmişti.