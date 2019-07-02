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Eski Bursa Valisi Harput yeniden yargılanacak

1 saat önce

Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 60 kişinin yargılandığı FETÖ davasının kararı Bursa Bölge Adliyesi 2. Ceza Dairesi tarafından ele alındı.

Eski Bursa Valisi Harput yeniden yargılanacak, System.String[]
Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 60 kişinin yargılandığı FETÖ davasının kararı Bursa Bölge Adliyesi 2. Ceza Dairesi tarafından ele alındı. Ceza Dairesi, sanıkların yeniden yargılanmasına karar verdi.

Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da bulunduğu 60 kişinin yargılandığı dava, geçen yıl aralık ayında karara bağlandı. Mahkeme heyeti, bazı sanıklara ceza verirken, bazıları beraat etti. Eski Vali Şahabettin Harput ise, örgüt yöneticiliğinden beraat ederken, örgüt üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Harput'a yurt dışına ve Ankara dışına çıkma yasağı getirdi.

Yeniden yargılanacaklar

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar, itiraz üzerine Bursa Bölge Adliyesi 2. Ceza Dairesi tarafından incelendi. Ceza Dairesi, sanıkların yeniden yargılanmasına karar verdi. Ahmet G., Ahmet K. ve Davut G.'nin tutukluluk hali devam ederken, ilk duruşma eylül ayında yapılacak. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:26 Kaynak: İHA
Şahabettin Harput, Bursa, 3. Sayfa
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