Eski Bursa Valisi ve 47 sanığın yeniden yargılanması

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yeniden görülen davada, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 48 sanığın istinaf mahkemesindeki yargılanmalarına devam edildi.



Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince konferans salonunda görülen davanın duruşmasında, ilk derece mahkemesince verilen karar uyarınca tutuklu 3 sanık, bazıları kelepçeyle ev hapsinde bulunan tutuksuz 31 sanık ve haklarında beraat kararı verilen 10 sanık ile ceza verilmesine yer olmadığına kanaat edilen 3 sanık hazır bulundu.



İlk derece mahkemesindeki karar duruşmasında hakkında tutuklama kararı verilen Celal Sevmezler ise duruşmaya katılmadı.



Kimlik tespitlerinin ardından sanıkların istinafa ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığının itirazları yönünden ve kendi lehlerine savunmalarını yapmaları istendi.



5 gün sürecek davanın üçüncü gününde dinlenen bazı tutuksuz sanıklar, aldıkları cezalara itiraz etti, beraatlerini talep etti.



Heyet, diğer sanıkların da dinlenmesi için duruşmaya yarına kadar ara verdi.

İlk derece mahkemesindeki kararlar



Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde 6 Aralık 2018'de yapılan karar duruşmasında, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 60 sanıktan 37'sine 1,5 yıl ila 7,5 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmişti.



7 sanığın ev hapislerinin devamına karar veren heyet, eski Vali Harput'un da aralarında bulunduğu ev hapsinde tutulan diğer sanıklar hakkında yaşadıkları kentin dışına çıkmama şartıyla adli kontrol tedbiri uygulamıştı.



Sanıklardan 10'unun beraat ettiği duruşmada ayrıca 3 sanığın ceza almasına yer olmadığına karar verilmiş, diğerlerinin dosyası ayrılmıştı.

Bu kararlara Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile taraf avukatları itiraz etmişti.