Eski Büyükelçi Balık'a Yeniden Tutuklama Kararı

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Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin Maçlarını Oynayacağı Eryaman Stadı, İkinci Yarıya Hazır Hale Gelecek

Siyaset Yaptıkları Dönemde Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu ile Çalışan Gürcan Balık İçin Verilen Tahliye Kararı Durduruldu