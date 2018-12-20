Son Dakika Haberleri: Eski Büyükelçi Gürcan Balık'a Fetö'den Mahkumiyet

Eski Büyükelçi Gürcan Balık'a Fetö'den Mahkumiyet

3 saat önce

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dış politika başdanışmanlığını yapan eski büyükelçi Gürcan Balık, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu" gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Büyükelçi Gürcan Balık'a Fetö'den Mahkumiyet, System.String[]
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dış politika başdanışmanlığını yapan eski büyükelçi Gürcan Balık, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu" gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Balık ve avukatları katıldı.

Duruşmada mahkeme heyeti, savcının da görüşü doğrultusunda, Balık'ın, emekli Büyükelçi Ahmet Durak Gürsel ile Prof. Dr. Baskın Oran'ın tanık olarak dinlenmesi yönündeki talebini, dosyaya katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddetti.

Son sözü sorulan Balık, "Dosyada terör örgütü üyesi olduğuma dair tek bir delil yok. Vatanıma, milletime 20 yıl hizmet ettim. Meslek hayatımla ilgili isnat edilen tek bir suçlama yoktur. Terör örgütü üyesi değilim. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum." dedi.

Hükmü açıklayan mahkeme heyeti, Balık'ı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Balık'ın, konutu terk etmemek ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesi de kararlaştırıldı.

İddianamede Balık'ın, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:17 Kaynak: AA

Abdullah Gül, Güncel
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