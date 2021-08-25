Eski Çad Devlet Başkanı Hissene Habre, Senegal'e defnedilecek - Son Dakika

Senegal'de dün yaşamını yitiren Eski Çad Devlet Başkanı Hissene Habre'nin naaşının Senegal'e defnedileceği duyuruldu.

Habre'nin eşi Fatime Raymonde Habre tarafından avukatı aracılığıyla yapılan yazılı açıklamada, eşi Hissene Habre'nin Senegal'de defnedileceği kaydedildi.

Açıklamada, Habre ailesinin Çad hükümetinden hiçbir talebinin olmadığı da kaydedildi.

Çad Hükümet Sözcüsü Abderaman Koulamallah, Habre'nin ölüm haberinin ardından, naaşın istenirse ülkeye getirilebileceğini belirtmişti.

Dakar'daki bir hapishanede yatan 79 yaşındaki Habre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirmişti.

Çad'ın devrik lideri Habre, Dakar'da kurulan Afrika Birliği özel mahkemesinde, görev yaptığı dönemde "insanlığa karşı suç" ve "savaş suçu" işlemekten Nisan 2017'de ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Ülkesinde 1982'de darbeyle iktidara gelen Habre, 19 Nisan'da hayatını kaybeden Çad Devlet Başkanı İdris Debi İtno tarafından 1990'da yine bir darbeyle devrilmişti.

Habre, sığındığı Dakar'da 2013'te hakkındaki suçlamalar nedeniyle tutuklanmış ve 20 Temmuz 2015'te ilk kez hakim karşısına çıkarılmıştı.