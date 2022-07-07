Eski çalışan alacak- verecek meselesi yüzünden patronunu öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Eski çalışan alacak- verecek meselesi yüzünden patronunu öldürdü

07.07.2022 19:59

İstanbul Başakşehir'deki sanayi sitesinde eski çalışan, alacağı sebebiyle patronuyla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle eski çalışan patronunu bıçaklayarak öldürdü.

Başakşehir'de dün saat 13.00 sıralarındabir sanayi sitesinde iddiaya göre, eski patronu Fikret Bittim'den bir miktar alacağı olan yabancı uyruklu Ahmed O. (26), patronu Bittim ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Ahmed O., yaşanan boğuşma sırasında patronunu bıçakladı. Bıçaklanan Bittim kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı. Kısa süre sonra geri dönen saldırgan, düşürdüğü eşyasını alıp tekrar kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri de kanlar içinde yerde yatan adamı hastaneye kaldırdı.

Sanayi sitesinde korkunç anlar, alacağını vermediği için patronunu öldürdü

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaralı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Bittim'in cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaçan katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan çalışanın patronunu bıçaklayarak olay yerinden kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı.

Sanayi sitesinde korkunç anlar, alacağını vermediği için patronunu öldürdü

"ALACAK VERECEK MESELESİNDEN KAYNAKLANDI"

Olayın görgü tanıklarından Yusuf Güven, "Elinde bıçakla geldi eski iş yerinin sahibine. Bıçağı beraber tuttular sonra bir boğuşma yaşandı. Devrildiler kapının önüne, o sırada bıçağı sapladı. Sonra geri kalktı, bir tane de omuzuna darbe aldı. Sonra kaçtı buradan. Geri döndü geldi ya telefonunu ya cüzdanını düşürmüştü onu aldı. O sırada ben geldim merdivenlerde karşılaştık, üstü başı kan olmuştu. Elinde bıçakla aşağı indi. Tişörtümü çıkarttım, onla bir tampon uygulamaya çalıştık. Yeterli olmamış herhalde kan kaybından abiyi kaybettik. Onun da kulağı kesilmiş herhalde boğuşma sırasında. Sonra kaçtı işte ama yakalayamamışlar daha. Kavga nedeni alacak verecek meselesi. Eski işçisiydi. Parasını vermemiş herhalde, 5 bin TL gibi bir rakam dönüyor ortalıkta" dedi. - İSTANBUL

Sanayi sitesinde korkunç anlar, alacağını vermediği için patronunu öldürdü
YORUMLAR
500
Son dakika haber! Alacak-verecek tartışması kanlı bitti, işçinin patronunu bıçaklayarak öldürdüğü dehşet anları kamerada Son dakika haber! Alacak-verecek tartışması kanlı bitti, işçinin patronunu bıçaklayarak öldürdüğü dehşet anları kamerada SPOR Başakşehir'de hedef Avrupa kupaları SPOR Başakşehir'de hedef Avrupa kupaları
Kaynak: İHA

Başakşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski çalışan alacak- verecek meselesi yüzünden patronunu öldürdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:59 Eski çalışan alacak- verecek meselesi yüzünden patronunu öldürdü
19:48 Kadir Şeker'in tahliyesine Özgür Duran'ın annesinden tepki: Bu kararda adalet yoktur
19:46 Mehmet Özhaseki, Mustafa Ceceli'yle arasında geçen konuşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattı: Hacdayım ama tavaf edemiyorum
19:44 Kadir Şeker, cezaevi çıkışı ailesiyle hasret giderdi! O anlar kameraya yansıdı
19:42 Barbra Banda, kanında testosteron seviyesinin yüksek çıkması nedeniyle Afrika Kupası'nda yer alamayacak
19:06 Kadınlar hamile kalmak için işte bu ilginç yönteme başvuruyor
18:44 17 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, Juventus'la sözleşme aşamasında
18:25 Reyhanlı saldırısının emrini verdiği belirtilen Mehmet Gezer tutuklandı!
18:20 Fenerbahçe'den espri Instagram paylaşımı! Taraftarı mest etti
17:51 Pençe Kilit Harekat bölgesinde yürek yakan haber: 1 askerimiz şehit oldu, 3 personelimiz de yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 20:11:13. #1.11#
SON DAKİKA: Eski çalışan alacak- verecek meselesi yüzünden patronunu öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement