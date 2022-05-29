Eski çalışan girdiği marketi önce soydu sonra yaktı - Son Dakika
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Eski çalışan girdiği marketi önce soydu sonra yaktı

29.05.2022 01:24

Eski çalışan girdiği marketi önce soydu sonra yaktı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hırsızlık için bir markete giren eski çalışan, kasadaki paraları aldıktan sonra marketi ateşe verdi.

Eski çalışan girdiği marketi önce soydu sonra yaktı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hırsızlık için bir markete giren eski çalışan, kasadaki paraları aldıktan sonra marketi ateşe verdi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi üzerinde bulunan bir markete giren A.C., iddiaya göre kasadaki paraları aldıktan sonra marketi ateşe vererek kaçtı. Alarm sisteminin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de kaçan A.C.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan şahsın kaçarken marketten çaldığı paraları yola saçtığı tespit edilirken polis, paralar ve markette inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eski çalışan girdiği marketi önce soydu sonra yaktı
Eski çalışan girdiği marketi önce soydu sonra yaktı
Eski çalışan girdiği marketi önce soydu sonra yaktı
Eski çalışan girdiği marketi önce soydu sonra yaktı
Eski çalışan girdiği marketi önce soydu sonra yaktı
Eski çalışan girdiği marketi önce soydu sonra yaktı
Eski çalışan girdiği marketi önce soydu sonra yaktı
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski çalışan girdiği marketi önce soydu sonra yaktı - Son Dakika


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