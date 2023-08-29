Eski çalışandan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç hakkında skandal iddialar: Sigara alacak parası yoktu, milyoner oldu

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'la ilgili eski çalışanı olay yaratacak iddialarda bulundu. Eski belediye çalışanı Ökkeş Negüzel, Kılıç'ın kirli ihalalere karıştığı ve sigara alacak parası yokken milyoner olduğunu ileri sürdü.

BAŞKAN TARAFINDAN TEHDİT EDİLMİŞ

İstanbul Maltepe Belediyesi Çalışanı Ökkeş Negüzel, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç hakkında açtı ağzını yumdu gözünü. Metropol Haber'e konuşan eski çalışan Ökkeş Negüzel, Başkan Ali Kılıç'ın Maltepe Gülsuyu Cemevi'nin bağışlarına el koyduğunu ve kirli ihalelere karıştığını söyledi. Negüzel, bildiği gerçekler nedeniyle bizzat başkan tarafından tehdit edildiğini dile getirdi.

"GÜLSUYU CEMEVİ'NİN BAĞIŞLARINA EL KOYDU"

Ökkeş Negüzel yayınlanan videoda Ali Kılıç'la ilgili şu iddialarda bulundu; "Arkadaşlar artık tanışma vakti geldi. 30 yıllık Maltepeliyim. Ali Kılıç'ı yakından tanıyorum. Seçimde birlikte çalıştık fotoğraflarımız da var. Daha sonrasında bizi sürgüne gönderdi.Hiçbir görev almadım. Terfi almadım. Müdür amir, memur olmadı. Ben sadece sigortalı işçi olarak çalıştım. Gülsuyu Cemevi'yle uğraşıyor bu adam. En son hamlesi Gülsuyu Cemevi'nin bağışlarına el koydurttu Kadıköy İcra Dairesi aracılığıyla. Bunlar resmi delilli kanıtlıdır. Sitenin kendi sayfasında paylaşılıyor. Bunu yapan Cumhuriyet Halk Partili Ali Kılıç'tır. Alevi düşmanıdır. Kendisi alevi değildir ben kendisinin kim olduğunu çok iyi biliyorum. Tuncelililerin yüz karası. Açık delil Maltepe Gülsuyu Cemevi yazın acı gerçeği görün. Adamların bağışına icra getirmişler.

"CEBİNDE SİGARA ALACAK PARASI YOKTU, MİLYONER OLDU"

"Sosyal medya sayfama gelin size delilleri göstereyim ihaleleri göstereyim. Onları görünce bana hak mı veriyorsunuz. Bu adam İstanbul'a geldiğinde Ümraniye Mustafa Kemal'de oturuyordu. Cebinde sigara alacak parası yoktu. Seçim çalışmasında yemek yediği lokantaya 1 sene para ödeyemedi. Adamla anlaştı. Koltuğa oturunca adamı belediye başkan yardımcısı yaptı. Esnaf lokantacısı başkan yardımcısı oldu. Adam lise mezunu bile değil. Meclis üyeleri, kim nerede ne yaptı biliyorum. Meclis üyeleri, sapıklar, müdürler. Nasıl isterseniz öyle anlatayım.

"BELEDİYEYİ BORÇ BATAĞINA SAPLADI"

Ali Kılıç belediyeyi 30 milyon borçla aldı şimdi 1 buçuk milyar borcu var. Mustafa Zengin adıyla devam ediyor. Hiçbir yatırım yapmadı. Bir tane kültür merkezi yaptı, 3 tane park yaptı. Dahası var konuşacağız, tanışacağız. Bana kaçtı diyenler var. Ben bunları onun yüzüne söyledim. Benden biat etmemi istedi. Cemevine gitmemi istemedi, gittim. Beni tersledi.

"İHALE PİSLİKLERİNİ ORTAYA DÖKECEĞİM"

'Başkan dedim' sosyal medyada ve karakolda görüşeceğiz. Beni çocuklarımla tehdit etti. Beni işte çıkardı, tazminatımı alamadım. Ona tek dediğim şu 'Bütün bildiklerimi, ihale pisliklerini ortaya dökeceğim' başka hiçbir şey yok. Beni ailemle ve çocuklarımla tehdit etti. Ben korkak bir adam değilim kardeşim."

İşte Gülsuyu Cemevi'nin icra paylaşımı;