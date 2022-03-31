Eski çalışanından iş adamına silahlı saldırı - Son Dakika

Eski çalışanından iş adamına silahlı saldırı

SİVAS - Sivas'ta iş adamı evinin önünde eski çalışanı tarafından kurşunlandı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ta şehir merkezi Kardeşler Mahallesinde saat 21.00 sularında meydana geldi. İş adamı A.B. evinin önünde aracından indiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Üzerine üç el ateş açılan A.B. dizinden yaralandı. Saldırgan ve yanında bulunan iki kişi kaçmayı başardı. Tek kurşun isabet eden A.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.B., saldırganın eski çalışanı olan E.E. olduğunu belirtti. E.E. ve yanındakilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.