Eski çalışanından iş adamına silahlı saldırı - Son Dakika
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Eski çalışanından iş adamına silahlı saldırı

31.03.2022 22:26

Eski çalışanından iş adamına silahlı saldırı Sivas'ta iş adamı evinin önünde eski çalışanı tarafından kurşunlandı.

Eski çalışanından iş adamına silahlı saldırı

SİVAS - Sivas'ta iş adamı evinin önünde eski çalışanı tarafından kurşunlandı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ta şehir merkezi Kardeşler Mahallesinde saat 21.00 sularında meydana geldi. İş adamı A.B. evinin önünde aracından indiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Üzerine üç el ateş açılan A.B. dizinden yaralandı. Saldırgan ve yanında bulunan iki kişi kaçmayı başardı. Tek kurşun isabet eden A.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.B., saldırganın eski çalışanı olan E.E. olduğunu belirtti. E.E. ve yanındakilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Eski çalışanından iş adamına silahlı saldırı
Eski çalışanından iş adamına silahlı saldırı
Eski çalışanından iş adamına silahlı saldırı
Eski çalışanından iş adamına silahlı saldırı
Eski çalışanından iş adamına silahlı saldırı
Eski çalışanından iş adamına silahlı saldırı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski çalışanından iş adamına silahlı saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski çalışanından iş adamına silahlı saldırı - Son Dakika
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