Son Dakika Haberleri: Eski Çalışanı Tarafından Tüfekle Ayaklarından Vuruldu

Eski Çalışanı Tarafından Tüfekle Ayaklarından Vuruldu

56 dakika önce

İZMİR'in Menderes ilçesinde Süleyman Sarıkaya, aralarında alacak anlaşmazlığı olan eski çalışanı tarafından av tüfeğiyle ayaklarından vuruldu.

Eski Çalışanı Tarafından Tüfekle Ayaklarından Vuruldu, System.String[]
İZMİR'in Menderes ilçesinde Süleyman Sarıkaya, aralarında alacak anlaşmazlığı olan eski çalışanı tarafından av tüfeğiyle ayaklarından vuruldu.

Olay, bugün öğle saatlerinde Özdere'de meydana geldi. Otomobilli iş yerine giden Süleyman Sarıkaya, park ettiği aracından indiği sırada, bölgeden gizlenen M.O.'nun av tüfekli saldırısına uğradı. Sarıkaya ayaklarına isabet eden saçmalarla yere yığılırken, saldırdan M.O. olay yerinden kaçtı. Sarıkaya, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Süleyman Sarıkaya'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, şüpheli M.O.'yu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili yapılan araştırmada, saldırgan M.O.'nun, otel işleten Süleyman Sarıkaya'nın eski çalışanı olduğu ve aralarında alacak verecek meselesinden dolayı anlaşmazlık bulunduğu öğrenildi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 08:04 Kaynak: DHA

Menderes, İzmir, Sarıkaya, Güncel
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