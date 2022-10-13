Eski çalışanı, Trump'ın Mar-a-Lago'daki belgelerin taşınmasını emrettiğini söyledi - Son Dakika
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Eski çalışanı, Trump'ın Mar-a-Lago'daki belgelerin taşınmasını emrettiğini söyledi

13.10.2022 20:04
Eski çalışanı, Trump'ın Mar-a-Lago'daki belgelerin taşınmasını emrettiğini söyledi

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'daki bir çalışanı, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) baskınından önce, bazı kutuların taşınmasının emredildiği yönünde ifade verdi.

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'daki bir çalışanı, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) baskınından önce, bazı kutuların taşınmasının emredildiği yönünde ifade verdi.

Washington Post'un haberinde, Mar-a-Lago'da görevli bir çalışanın FBI yetkililerine, Trump'ın, 8 Ağustos'taki baskın öncesi bazı belge kutularının taşınmasını emrettiği yönünde ifade verdiği ve söylediklerinin malikaneye ait kamera görüntüleriyle örtüştüğü belirtildi.

FBI'ya, kutuların taşınmasıyla ilgili detayları aktaran çalışanın ifadesinin, Trump'ın başkanlık dönemine ait devlet kayıtlarını içeren belgeleri saklaması konusundaki suçlamalarda anahtar rol oynayacağı vurgulandı.

Video kayıtlarında görülen kutuların malikanede bulunduğu yerden Trump'ın özel konutuna taşınması işleminin, çalışanın ifadesiyle, arama emrinden sonra gerçekleştiğinin doğrulandığı bildirildi.

Trump aramanın "gereksiz" olduğu iddiasını sürdürdü

Konuyla ilgili kendi sosyal medyasından açıklama yapan Trump, söz konusu arama emrini "eşi benzeri görülmemiş ve gereksiz bir ev baskını" olarak nitelemeye devam etti.

Trump, "Mar-a-Lago'da belgelerin saklanmasıyla ilgili bir 'suç' yok. Bu suç sadece ülkemizi imha eden radikal sol delilerinin zihninde." ifadelerine yer verdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida eyaletinde bulunan Mar-a-Lago malikanesi, 8 Ağustos sabahı FBI ajanlarınca düzenlenen baskınla aranmıştı.

Daha sonra yayınlanan baskınla ilgili "arama emri"nin detaylarında FBI ajanlarının, Casusluk Yasası kapsamında üç farklı federal yasanın olası ihlallerini araştırdıklarına yer verilmiş, baskında "çok gizli" damgalı 11 set belgenin alındığı da tutanaklara geçirilmişti.

Adalet Bakanlığının Trump'ın Beyaz Saray'dan özel malikanesine götürdüğü gizli belgeler iddialarıyla ilgili soruşturması halen sürerken Trump ekibi ise Mar-a-Lago'dan "siyasi hasımlık" nedeniyle alındığını savunduğu belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebiyle hukuki mücadelesine devam ediyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eski çalışanı, Trump'ın Mar-a-Lago'daki belgelerin taşınmasını emrettiğini söyledi - Son Dakika

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