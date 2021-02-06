ESKİ çalışanları eksi 25 derecede zor şartlar altında çalışıyor - Son Dakika

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ESKİ çalışanları eksi 25 derecede zor şartlar altında çalışıyor

ERZURUM - Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ ekipleri eksi 25 derece dondurucu soğukta içme suyu ve kanalizasyon arızalarını zor şartlar altında onarıyor.

Sibirya soğuklarının yaşandığı Erzurum'da eksi 25 derece soğukta su arızalarını gidermeye çalışan ESKİ ekipleri her türlü zor şartlarda görevini yapmaya çalışıyor. Kent merkezinde donan su borusunu açmak için onlarca personel ve teknik araçlarıyla seferber olan ESKİ çalışanları kış şartlarının zorluğuna rağmen büyük bir fedakarlık ortaya koyuyorlar.

ESKİ çalışanları, "Biz ESKİ olarak kar olsa da yağmur olsa da eksi 25 derecede olsa halkımızın yaşadığı sorunları gidermek için 7-24 görevimizin başındayız" dediler.

Kış şartlarında su ve kanalizasyon arızalarının gidermenin çok daha zorlu olduğunu dile getiren işçiler her türlü hava şartları altında görevlerini yapmaya devam edeceklerini belirttiler.