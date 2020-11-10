Eski Cami'de Atatürk ve şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği (EGDED) tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla mevlit okutuldu.

Eski Cami'de gerçekleştirilen mevlit programı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında derneğin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program Atatürk, şehit ve gaziler için dua edilmesiyle sona erdi.

EGDED Başkanı Veysel Güner, Kovid-19 önlemleri kapsamında mevlit programının sosyal medyadan yayınlayarak farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü dualarla andıklarını aktaran Güner, "En kısa sürede salgından kurtulup milli bayramlar ve anma etkinliklerini hep birlikte tekrar camilerde ve meydanlarda yapmayı diliyoruz. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.