Eski Cammu Keşmir Başbakanı Müfti'nin kızından dünya liderlerine çağrı

Hindistan hükümetinin Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasının ardından tutuklanan eski Cammu Keşmir Başbakanı Mehbuba Müfti'nin kızı, annesinin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda dünya liderlerine, bölgede kısıtlamalara maruz kalan halka destek olmaları çağrısında bulundu.

Mehbuba Müfti'nin Twitter hesabından video paylaşımında bulunan kızı Iltija Müfti, Hindistan'ın anayasanın Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmasının ardından "ekonomik, insani, psikolojik ve sağlık krizinin eşiğine gelen" bölgedeki halk için dünya liderlerine "sesinizi yükseltin" çağrısı yaptı.

Videoda, "Bu acımasız ve insanlık dışı ablukanın uygulanmasından bu yana 52 gün geçti. Cammu Keşmir karanlığa gömüldü ve ekonomik, insani, psikolojik ve sağlık krizinin eşiğine gelmiş durumda." ifadesini kullanan Iltija Müfti, Keşmir'de yerel medya ve basının, hükümetin yanıltıcı normallik söylemini desteklemek için tarifsiz sansüre maruz kaldığını söyledi.

13 yaşından küçük erkek çocukların paramiliter güçler tarafından gece yarısı yataklarından kaldırılarak toplandığına ilişkin haberler olduğunu dile getiren Iltija Müfti, bölgede binlerce kişinin birikimlerini tükettiğine ve çocukların neredeyse 2 aydır okula gitmediğine dikkati çekti.

Cammu Keşmir halkının karşılaştığı sorunları ve sesinin nasıl "bastırıldığını" anlatan Iltija Müfti, "Bugünün dünya liderlerinin, ticaret ve stratejinin kıskaçlarının ötesine bakması önemli. Kalplerindeki idealler için mücadelede bir araya gelme zamanı. Aksi takdirde, gençlerimiz insanoğlunun iyiliğine olan inancını kaybedecek." dedi.

Iltija Müfti, "Bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplanırken, tüm dünya liderlerinden, susturulmuş dokuz milyon kişi için seslerini yükseltmesini rica ediyorum. Keşmir'in size ihtiyacı var. Sesinizi yükseltin ve Keşmir'i yalnız bırakmayın." diye konuştu.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması



Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.



Kararının ardından bölgede Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve sivil halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, iletişim hatlarını kesmiş, aralarında eyaletin eski başbakanlarından Faruk Abdullah, Ömer Abdullah ve Mehbuba Müfti'nin de bulunduğu bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.



Pakistan hükümeti 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Cammu Keşmir'de 5 Ağustos'tan itibaren 6 binden fazla politikacı, aktivist, öğrenci ve meslek sahibinin hukukunun ihlal edilerek tutuklandığı bilgisinin edinildiğini paylaşmıştı.



İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.



Milliyetçilerin liderliğindeki Hindistan hükümetini eleştirenler, 370. maddenin iptaliyle Müslüman çoğunluğun bulunduğu bölgenin demografik yapısının bozulmasının amaçlandığını savunuyor.