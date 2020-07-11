Eski Çankaya Belediye Başkanı Mehmet Doğan Taşdelen, Bodrum'da hayatını kaybetti - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denizde yüzerken fenalaşmasının ardından yaşamını yitiren eski Çankaya Belediye Başkanı Mehmet Doğan Taşdelen'in cenazesi, özel uçakla Ankara'ya gönderildi.

Geriş Mahallesi Semerkant Sitesi Sahili'nde denize giren Taşdelen, (71) denizde yüzerken fenalaştı. Çevredekilerin yardımıyla kıyaya çıkarıldığı öğrenilen Taşdelen'e, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.

Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Taşdelen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in de babası olan Taşdelen'in şeker, yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlıkları bulunduğu öğrenildi.

Babasının ölüm haberini alan Taşdelen de hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Alper Taşdelen, hastanede kendisini yalnız bırakmayan siyaset ve iş dünyasından çok sayıda kişinin taziyelerini kabul etti.

Hastanenin morgundan alınan Taşdelen'in cenazesi, Milas-Bodrum Havalimanı'na inen özel uçakla defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi.