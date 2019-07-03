Eski CEO Carlos Ghosn'un düğün masrafları nedeniyle Renault merkezinde arama
41 dakika önce
Fransa'nın en büyük otomobil üreticilerinden Renault'nun başkent Paris yakınlarındaki merkez binasında polis arama gerçekleştirdi. Adli kaynaklar aramanın nedeninin otomotiv devinin eski tepe yöneticisi Carlos Ghosn ve eşi hakkında yürütülen Versailles soruşturması kapsamında olduğunu dile getirdi.
Fransa
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:07
'nın en büyük otomobil üreticilerinden Renault
'nun başkent Paris
yakınlarındaki merkez binasında arama yapıldı.
Adli kaynaklar, aramanın nedeninin otomotiv devinin eski tepe yöneticisi Carlos Ghosn ve eşi hakkında yürütülen Versailles soruşturması kapsamında olduğunu dile getirdi. Ghosn ve eşi Carole 2016'da Versailles Sarayı'nda dev bir törenle evlenmişti.
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