ESKİ CEO'NUN ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN KAÇIŞ ANI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESKİ CEO'NUN ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN KAÇIŞ ANI - Son Dakika

ESKİ CEO'NUN ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN KAÇIŞ ANI

6 saat önce

Eski (CEO) Carlos Ghosn'un, Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin soruşturmada, yeni görüntüler ortaya çıktı.

ESKİ CEO'NUN ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN KAÇIŞ ANI, System.String[]
Eski (CEO) Carlos Ghosn'un, Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin soruşturmada, yeni görüntüler ortaya çıktı. Atatürk Havalimanı'nda otomobille uçağın yanına getirilen Ghosn'un araçtan inerek uçağa yürüdüğü görülürken, fotoğrafta ise Ghosn'un saklandığı müzik kutusu yer alıyor.

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin soruşturmada yeni görüntüler ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ghosn 29 Aralık günü Osaka'dan kalkan ve 30 Aralık günü saat 05.30 sıralarında Atatürk Havalimanı'na inen TC-TSR kuyruk tescilli uçakta bulunan bir müzik kutusu içinde geldi. Ghosn'un içine gizlendiği müzik kutusunun fotoğrafına ulaşılırken, müzik kutusunda Ghosn için kutuda hava delikleri açıldığı öğrenildi.  Eski CEO'nun İstanbul üzerinden Lübnan'a gitmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan ve şirket yöneticisi olan Okan K.'nın, önce bir araç ile uçağın yanına geldiği ardından da Ghosn'u uçaktaki müzik kutusundan çıkartarak merdivenlerden birlikte indikleri ve merdiven önünde bekleyen araçla 40 metre ilerideki uçağa gittikleri ardından da Ghosun ve Okan K.'nın araçtan inip TC-RZA kuyruk tescilli uçağa binerek İstanbul'dan ayrıldıkları belirlendi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde Okan K.'nın, Ghosn'u araç ile TC-RZA kuyruk tescilli uçağın önüne getirdiği ardından da Ghosn ile birlikte araçtan inip uçağa yürüdüğü görülüyor. Saat 05.50 sıralarında Atatürk Havalimanı'ndan Beyrut'a hareket eden TC-RZA kuyruk tescilli uçaktaki Okan K.'nın saat 10.15'te tekrar Atatürk Havalimanı'ndan giriş yaptığı da öğrenildi.

Ghosn'u Türkiye'ye getiren TC-TSR kuyruk tescilli uçaktaki Lübnan vatandaşı George Antoine Z. ve ABD vatandaşı Michael T.'nin Türkiye'ye giriş yaptıkları saatin 06.02 olduğu belirlenirken, Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldıktan sonra İstanbul Havalimanı'na gittikleri ve oradan da saat 12.20'de Lübnan Hava Yolları uçağıyla Türkiye'den ayrıldıkları tespit edildi.

Görüntü Dökümü

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Uçakların görüntüsü

-Müzik kutusu

-Ghosnun araç ile getirilmesi


- Ablay
İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Lübnan, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:58 Kaynak: DHA
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