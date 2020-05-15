Eski CEO'nun kaçırılmasıyla ilgili iddianame kabul edildi (1) - Son Dakika
Eski CEO'nun kaçırılmasıyla ilgili iddianame kabul edildi (1)
JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçışıyla ilgili 7 kişi hakkında hazırlanan iddianame Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
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15.05.2020 23:32:28. #1.13#
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