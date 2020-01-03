Eski ceo'nun kaçışıyla ilgili gözaltına alınanların 5'ine tutuklama talebi - Son Dakika

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Eski ceo'nun kaçışıyla ilgili gözaltına alınanların 5'ine tutuklama talebi
6 saat önce
Japonya'da ev hapsinde tutulan Nisssan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişi, polisteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:42 Kaynak: DHA
Japonya'da ev hapsinde tutulan Nisssan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişi, polisteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 2 yer hizmetleri çalışanı F.K. ve İ.M.H. serbest bırakılırken, diğer 5 kişi tutuklanmak üzere sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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