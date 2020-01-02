Eski CEO'nun kaçışıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişinin işlemleri sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski CEO'nun kaçışıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişinin işlemleri sürüyor - Son Dakika

Eski CEO'nun kaçışıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişinin işlemleri sürüyor

6 saat önce

JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili İstanbul'da başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 kişinin işlemleri sürüyor.

Eski CEO'nun kaçışıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişinin işlemleri sürüyor, System.String[]

JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili İstanbul'da başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 kişinin işlemleri sürüyor.

Dünyanın konuştuğu olayda eski CEO Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili İstanbul'da 4 pilot, özel kargo firmasının ticaret ve operasyon müdürü ve yer hizmeti veren özel şirketin 2 çalışanı gözaltına alındı. Gözaltına alınanların polis merkezindeki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin tutulduğu polis merkezindeki hareketlilik dikkat çekti. Evrak ve belgelerin polis merkezine getirildiği görüldü.


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Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:42 Kaynak: DHA
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