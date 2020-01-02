ESKİ CEO'NUN KAÇIŞIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESKİ CEO'NUN KAÇIŞIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ - Son Dakika

ESKİ CEO'NUN KAÇIŞIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

6 saat önce

JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili İstanbul'da başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 kişi, sağlık kontrolünden geçirildi.

ESKİ CEO'NUN KAÇIŞIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ, System.String[]

JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili İstanbul'da başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 kişi, sağlık kontrolünden geçirildi.

Dünyanın konuştuğu olayda eski CEO Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili İstanbul'da 4 pilot, özel kargo firmasının ticaret ve operasyon müdürü ve yer hizmeti veren özel şirketin 2 çalışanı gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheliler için 24 saatlik ek gözaltı süresi verdi. İşlemleri süren şüpheliler, karakoldan çıkarılarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, tekrar karakola götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin hastaneden çıkarılışları

- Polis araçlarının ayrılması

-Detaylar


Lübnan, Nissan, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:44 Kaynak: DHA
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