Eski Çevre Bakanı Aytekin'i dolandırdığı iddia edilen şüpheli Kocaeli'de yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski Çevre Bakanı Aytekin'i dolandırdığı iddia edilen şüpheli Kocaeli'de yakalandı - Son Dakika

Eski Çevre Bakanı Aytekin'i dolandırdığı iddia edilen şüpheli Kocaeli'de yakalandı

6 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp bir kadını dolandırmaya çalıştıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eski Çevre Bakanı Aytekin'i dolandırdığı iddia edilen şüpheli Kocaeli'de yakalandı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp bir kadını dolandırmaya çalıştıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bekirpaşa Mahallesi Üçyol mevkisinde telefonla kendisini polis olarak tanıtan kişi ya da kişilerin bir kadını dolandırmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, telefonla uzun süre birileriyle konuşan müşteki E.A'yı takibe aldı.

Polis ekipleri, takip edip müştekinin hareketlerini telefonla yönlendirdiğinden şüphelendikleri B.Ü. ve M.A'yı yakaladı.

Şüphelilerin yapılan GBT sorgusunda B.Ü'nün Tekirdağ Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'i de benzer şekilde dolandırmaktan arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli, İzmit, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:06 Kaynak: AA
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