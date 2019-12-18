Eski Çevre Bakanı Aytekin'i dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Eski Çevre Bakanı Aytekin'i dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Tekirdağ'da yaşayan eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'i dolandırdığı iddiasıyla İstanbul'da yakalanan zanlı tutuklandı.

Eski Çevre Bakanı Aytekin'i dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı, System.String[]

Tekirdağ'da yaşayan eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'i dolandırdığı iddiasıyla İstanbul'da yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, eski bakan Aytekin'i dolandırdığı iddiasıyla aranan şüpheli F. Coşkun'u, İstanbul'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'i arayan B. Ünlü ve F. Coşkun, kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtıp FETÖ ve PKK terör örgütlerinin, hesaplarındaki para ile altınları bozdurup yerlerine sahte para koyduğunu iddia etmiş, kendisine yardım edeceklerini söyleyip Aytekin'in bankadaki altın ve paralarını almıştı.

Şüphelilerden Ünlü, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde telefonda kendisini polis olarak tanıtıp bir kadını dolandırmaya çalışırken gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Diğer şüpheli Coşkun için arama çalışması başlatılmıştı.

Fevzi Aytekin, Tekirdağ, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:32 Kaynak: AA
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