Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin, telefon dolandırıcılığı mağduru oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin, telefon dolandırıcılığı mağduru oldu - Son Dakika

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin, telefon dolandırıcılığı mağduru oldu

6 saat önce

Tekirdağ'da yaşayan eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin, dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin, telefon dolandırıcılığı mağduru oldu, System.String[]

Tekirdağ'da yaşayan eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin, dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, telefonla Aytekin'i arayan kişi, komiser olduğunu ve uluslararası altın kaçakçılığı operasyonu düzenlediklerini söyledi.

Şüpheli, bu kapsamda eski bakandan, bankadaki altınlarını getirerek söylediği adreste kendilerine teslim etmesini istedi.

Bunun üzerine Aytekin, bankada çok miktardaki altınını, belirtilen adreste şüpheliye teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Aytekin, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine giderek şikayetçi oldu.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Fevzi Aytekin, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:08 Kaynak: AA
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