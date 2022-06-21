Eski cezaevi binası meyve işleme fabrikası olarak üretime başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Eski cezaevi binası meyve işleme fabrikası olarak üretime başladı

21.06.2022 12:45

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde meyve işleme tesisine dönüştürülen eski cezaevi binası, ilçede önemli gelir kaynağı olan çileğin dört mevsim tüketilmesini sağlayacak.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde meyve işleme tesisine dönüştürülen eski cezaevi binası, ilçede önemli gelir kaynağı olan çileğin dört mevsim tüketilmesini sağlayacak.

Yayladağı Belediyesi, Hatay Valiliği, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ortaklığıyla yapılan meyve işleme tesisi hizmete girdi.

İlk etapta ilçede üretilen çileğin şoklama ve kurutma yöntemi ile mamule dönüştürüldüğü tesiste, ilerleyen günlerde diğer meyvelerin de işlenmesi planlanıyor. 10 işçiyle faaliyete giren tesisin gelecekte 70 kişiye istihdam sağlaması öngörülüyor.

Proje sahibi Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, AA muhabirine, Yayladağı'nın çilekle kendini dünyaya tanıtmaya başladığını söyledi.

İlçede yıllık 14 bin tona yakın rekolte olduğunu belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"Çileğin sadece meyve olarak satılmaması adına çalışmalar yürüttük. Kurduğumuz kadın kooperatifi ile çileğimizin pestili, reçeli ve kurusu gibi işlenmeye başlandı. Ardından çileğin endüstriyel olarak da işlenmesi gerektiğini düşündük ve meyve işleme tesisi fikrimiz gelişti. Çilek normalde mevsiminde tüketilen bir meyve. Bunu yılın tüm aylarına yaymak için böyle bir tesis kurduk. Tesisi nereye kuracağımızı düşünürken kullanılmayan eski Yayladağı Kapalı Cezaevi'nin kullanım ön tahsisini aldık. Yaklaşık 2 yıllık çalışmalar sonucu cezaevimiz meyve işleme tesisine dönüşmüş oldu."

Çileği şoklayarak mevsiminden aylar sonra bile aromasını, tadını kaybetmeden, hücre yapısı bozulmadan tüketilebilecek bir hale getirdiklerini anlatan Yalçın, tesiste sadece çilek değil tüm meyvelere bu işlemin uygulanabildiğini vurguladı.

Türkiye'de IQF (Individual Quick Frozen - Bireysel Hızlı Dondurma) teknolojisiyle çilek işleme tesis sayısının çok az olduğunu belirten Yalçın, Hatay bölgesinde böyle bir tesisin ilk olduğunu kaydetti.

Halihazırda faaliyete tek vardiya başlanan tesiste tecrübe kazanmaya çalıştıklarını aktaran Yalçın, "Günlük ortalama 400 kilogram çilek işliyoruz. Tesis tam kapasite çalıştığında 70 kişiyi istihdam edecek. Şu an çift vardiya çalışılması durumunda günlük 2 bin 250 kilogram ürün işleyebilecek kapasitedeyiz. Tesisimiz üreticilerin çileğini satma kaygısını da kaldırmış olacak. Çileğimizi de markalaştırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Eski cezaevi binası tarımsal üretim merkezi oldu Eski cezaevi binası tarımsal üretim merkezi oldu Adilcevaz'da kurulan tekstil fabrikası üretime başladı Adilcevaz'da kurulan tekstil fabrikası üretime başladı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski cezaevi binası meyve işleme fabrikası olarak üretime başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:56 Galatasaray, ligin ikinci yarısına damga vuran Antalyasporlu Fernando'yu kadrosuna katmak için harekete geçti
13:51 Aydın'da domuz saldırısına uğrayan ve 15 metrelik çukura düşen at hayatını kaybetti
13:37 Almanya'da havuzda kavga çıkaran göçmenler ülke gündeminde! "Kendi ülkemizde yabancı olduk" diyerek tepki gösterdiler
13:19 Sivaslı arıcı, kovanlara saldıran ayıları zekasıyla yendi! Sensörlerden çıkan köpek sesini duyan ayılar kaçmak zorunda kalıyor
13:02 Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay ile yaşadığı olay gündeme oturmuştu! Tehdit, taciz ve hakaret suçlarından 9 yıla kadar hapsi isteniyor
13:00 Pınar Gültekin davasında tepki toplayan "haksız tahrik indirimi" kararına AK Partili Ömer Çelik ilk yorum
12:58 "Oğlum Ahmet vurulduğumda kasamı boşalttı" diyen İbo'ya oğlundan yanıt: Akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim arttı
12:28 Eski Beşiktaşlı Fernandes mekan çıkışı iki kadınla kameralara yakalandı! Güvenlikler basın mensubuna saldırdı
12:25 ABD'nin kayıp paralı askerleri için Rusya ilk resmi açıklamayı yaptı: Elimizdeler
12:12 MHP lideri Bahçeli'den Erşan Kuneri eleştirisi: Sözde komedyenlerin yer aldığı küfürlü diziler haddini aşmıştır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 14:08:12. #1.11#
SON DAKİKA: Eski cezaevi binası meyve işleme fabrikası olarak üretime başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement