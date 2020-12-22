Eski cezaevi binası, Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'ne dönüştürüldü - Son Dakika

Eski cezaevi binası, Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'ne dönüştürüldü

22.12.2020 17:12
Eski cezaevi binası, Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'ne dönüştürüldü, System.String[]

SİVAS'ta Sultan 2'nci Abdulhamit döneminde Hamidiye Mektebi olarak açılan, sonrasında ise Cezaevi İdari Binası olarak kullanılan tarihi yapı, yapılan restorasyon çalışmasıyla Sivas Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'ne dönüştürüldü.

SİVAS'ta Sultan 2'nci Abdulhamit döneminde Hamidiye Mektebi olarak açılan, sonrasında ise Cezaevi İdari Binası olarak kullanılan tarihi yapı, yapılan restorasyon çalışmasıyla Sivas Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'ne dönüştürüldü. Çalışmaları tamamlanan müzenin kısa sürede açılması hedefleniyor.

Sivas'ın kültürel mirasına katkıda bulunmak amacıyla başlatılan müze projeleri kapsamında, 1902 yılında yapılan ve sonrasında 1961'den itibaren cezaevi idari bunasına dönüştürülen tarihi yapıda başlatılan çalışmaları tamamlandı. Sivas Valisi Salih Ayhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2018 yılında Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında, yarı açık cezaevinin Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'ne dönüştürülen binasında başlatılan teşhir-tanzim çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulunarak, İl Özel İdaresi teknik personelinden projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Salih Ayhan, yaptığı açıklamada; Sivas'ın kültür ve sanat alanında güçlü bir kimliğe sahip olduğunu ifade ederek, bu yapıya katkı sağlamak için Sivas'ta müze projelerine ağırlık verdiklerini söyledi.Sivas'ın müzeler şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini anlatan Vali Salih Ayhan, bu projelerin başında Sivas Şehir ve Sanayi Mektebi projesi geldiğini söyledi.Vali Salih Ayhan, "Projenin uygulandığı alan daha önce yarı açık cezaevi olarak kullanılıyordu. Geçmişin kuruluş felsefesine uygun olarak Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesinde, sanayi faaliyetlerinin yapıldığı o ruhu yansıtacağız. Projede yaşayan bir müze konsepti uygulanacak olup, eski dönemin ruhunu muhafaza ederek modern çağın ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurup güzel bir müze anlayışı ortaya koyacağız" dedi.

Projede çevre düzenleme çalışmalarına kısa süre içinde başlanacağını anlatan Vali Salih Ayhan, "Sivas'a müthiş bir eser daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sivas Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'nin yanına Zanaatkarlar Çarşısı ve karşısına da Aşık Veysel Ozanlar ve Müzik Kültürü Müzesi yapılacak. Bölgede bulunan Arkeoloji Müzesi de düşünüldüğünde burası adeta müze havzası olacak" dedi.


Eski cezaevi binası, Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'ne dönüştürüldü
Eski cezaevi binası, Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'ne dönüştürüldü
Eski cezaevi binası, Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'ne dönüştürüldü
Eski cezaevi binası, Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'ne dönüştürüldü
Eski cezaevi binası, Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'ne dönüştürüldü

Hamidiye, Cezaevi, Sivas, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski cezaevi binası, Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'ne dönüştürüldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

TFF'nin hükmen mağlubiyet kararına ilk tepki Beşiktaş'tan geldi: Vicdanlara sığmaz 21 yaşındaki model Madalny Davis, selfie çekmek için tırmandığı çitlerden düşerek hayatını kaybetti Elazığ'da 1,5 ton bozulmuş hurma ele geçirildi 15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı Müvekkili telefon numarasını erotik shoplara verdi, kadın avukat bu sözlerle isyan etti Son dakika! Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının adı belli oldu: Comirnaty Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a çağrı: Ya özür dile ya da istifa et Son Dakika: Türkiye'de 6 milyar dolarlık altın rezervi bulundu
Daha bulaşıcı yeni koronavirüs mutasyonu İngiltere'de değil, ABD'de ortaya çıktı iddiası Daha bulaşıcı yeni koronavirüs mutasyonu İngiltere'de değil, ABD'de ortaya çıktı iddiası         
17:47
Boğazına bıçak dayayıp genç turiste cinsel tacizde bulunan sapık, tutuklandı Boğazına bıçak dayayıp genç turiste cinsel tacizde bulunan sapık, tutuklandı         
17:33
Son Dakika: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine hükmetti Son Dakika: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine hükmetti         
17:22
Gençlerin kavgasında 16 yaşındaki Ahmet, bıçaklanarak hayatını kaybetti Gençlerin kavgasında 16 yaşındaki Ahmet, bıçaklanarak hayatını kaybetti         
16:47
TÜİK'in asgari ücret önerisi kabul edilirse en yüksek işsizlik maaşı 2.827 liraya çıkacak TÜİK'in asgari ücret önerisi kabul edilirse en yüksek işsizlik maaşı 2.827 liraya çıkacak         
16:22
Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü         
15:38
Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar         
15:17
Basılan kıraathanenin sahibinin sözleri şok etti: Abimi koronadan kaybettim, ama virüsün varlığına inanmıyorum Basılan kıraathanenin sahibinin sözleri şok etti: Abimi koronadan kaybettim, ama virüsün varlığına inanmıyorum         
14:40
Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm         
14:28
Kim Kardashian bin takipçisine 500 dolar gönderecek Kim Kardashian bin takipçisine 500 dolar gönderecek         
13:51
Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor         
13:42
Son dakika: Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in önerdiği rakam Son dakika: Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in önerdiği rakam         
13:38
İmamın sahip çıktığı şahıs, caminin jeneratörünü çaldı İmamın sahip çıktığı şahıs, caminin jeneratörünü çaldı         
12:40
Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi         
11:43
"Kiralarımla geçiniyorum" diyen Mehmet Ali Erbil evliliğe yeşil ışık yaktı         
10:50
Elektrik faturası 75 liranın üzerinde gelenler serbest tüketici olabilecek Elektrik faturası 75 liranın üzerinde gelenler serbest tüketici olabilecek         
10:01
Borcu olanlar dikkat! Yapılandırma başvurusu için son tarih 31 Aralık Borcu olanlar dikkat! Yapılandırma başvurusu için son tarih 31 Aralık         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 17:57:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski cezaevi binası, Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'ne dönüştürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei