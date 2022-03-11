Eski cezaevi binasına giren hırsızlar yakalandı - Son Dakika
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Eski cezaevi binasına giren hırsızlar yakalandı

11.03.2022 09:33
Eski cezaevi binasına giren hırsızlar yakalandı

DÜZCE'de eski cezaevi binasına girerek bakır kablo ve metal parçaları çalan 3 şüpheli yakalandı.

DÜZCE'de eski cezaevi binasına girerek bakır kablo ve metal parçaları çalan 3 şüpheli yakalandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde gece saatlerinde eski cezaevi binasına giren kişileri fark edenler, durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, bina içerisinden bakır kablo ile kapı ve pencerelerdeki metal parçalarının sökülerek dışarıdaki bir kişiye atıldığını gördü. Dışarıda malzemeleri çuvala dolduran B.U. kaçmaya çalışırken yakalandı. Polis, kapıyı açamayınca duvardan atlayarak bina içerisine girerek arama yaptı. Ekipler, 2 kişinin binanın arkasındaki duvardan atlayarak kaçtığını belirledi. Bina çevresinde yapılan aramada şüpheliler M.L. ile K.K. da yakalanıp, gözaltına alındı.Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Eski cezaevi binasına giren hırsızlar yakalandı
Eski cezaevi binasına giren hırsızlar yakalandı
Eski cezaevi binasına giren hırsızlar yakalandı
Eski cezaevi binasına giren hırsızlar yakalandı
Eski cezaevi binasına giren hırsızlar yakalandı
Eski cezaevi binasına giren hırsızlar yakalandı
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Cezaevi, Polis, Metal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski cezaevi binasına giren hırsızlar yakalandı - Son Dakika


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