Eski cezaevi 'Demokrasi Müzesi', yeşil alan 'Sınırsızlık Meydanı' olacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski cezaevi 'Demokrasi Müzesi', yeşil alan 'Sınırsızlık Meydanı' olacak - Son Dakika

Eski cezaevi 'Demokrasi Müzesi', yeşil alan 'Sınırsızlık Meydanı' olacak

6 saat önce

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki Türkiye'nin en küçük ve deniz manzaralı cezaevi olarak bilinen ve 2002'de kapatılan tarihi cezaevi binasında, restorasyon çalışmalarına başlandı.

Eski cezaevi 'Demokrasi Müzesi', yeşil alan 'Sınırsızlık Meydanı' olacak, System.String[]

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki Türkiye'nin en küçük ve deniz manzaralı cezaevi olarak bilinen ve 2002'de kapatılan tarihi cezaevi binasında, restorasyon çalışmalarına başlandı. Restorasyonun ardından cezaevinin 'Demokrasi Müzesi', bitişiğindeki yeşil alanın ise 'Sınırsızlık Meydanı' olarak kullanılacağı belirtildi.

Datça'da, 1900'lü yıllarda inşa edildiği bilinen, 2002'ye kadar kapalı ve yarı açık cezaevi olarak kullanıldıktan sonra mülkiyeti kişilere geçen ve 2 yıl önce Datça Belediyesi'nce 356 bin TL'ye kamulaştırılan tarihi bina, restore edilecek. Bina 'Demokrasi Müzesi'ne, bitişiğindeki yeşil alan ise 'Sınırsızlık Meydanı'na dönüştürülecek. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra CHP eski Genel Başkanı Bülent Ecevit'in tutuklu kaldığı dönemde hapis yatmak istediği cezaevi olarak da bilinen eski cezaevinde çevre temizliğine başlandı. 4 odalı, yaklaşık 80 metrekarelik kapalı alana sahip olan ve bahçesiyle birlikte 330 metrekarelik alanı kaplayan cezaevi, bitişiğindeki 300 metrekarelik yeşil alan ile birleştirilecek.

Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, cezaevi binasında başlatılan çalışmaları yerinde inceleyerek, DHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Datça Cezaevi'nin, Datçalılar için özel öneme sahip olduğunu belirten Uçar, "Datça Eski Cezaevi bir süredir vatandaşların özel mülkiyeti bir evdi. Uzun süre cezaevi olarak kullanıldı. Bir süredir boş bulunuyordu. Belediye olarak burasını kamulaştırdık. 356 bin TL'ye vatandaştan satın aldık. Burayı kültür mirası olarak,gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz" dedi.

Eski cezaevi binasını, kültür merkezi olarak değerlendirip, 'Sınırsızlık Meydanı' oluşturmayı amaçladıklarını belirten Başkan Uçar, "Burayı insanların kendilerini anlatacağı, düşüncelerini dile getireceği bir alan olarak Datça'ya kazandırmaya çalışıyoruz. Gösteri ve basın açıklamaları burada yapılacak. Restorasyon çalışmalarına çevre düzenlemesi ile başladık. En kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz. Eski cezaevi, Datçalıların anılarında yer alıyor. Bu nedenle cezaevi ismi ile yaşatılmasının doğru olacağı inancındayız. Datça'da eskiden insanlar suç işleğinde, 'Seni kavak yanına gönderim' diye birbirlerine takılırlardı. 'Kavak yanı' denilen yer burasıydı" diye konuştu.


Türkiye, Datça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:55 Kaynak: DHA
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