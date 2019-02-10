Son Dakika Haberleri: Eski Cezayir Başbakanı'ndan Butefkila'nın Adaylığına Tepki

Eski Cezayir Başbakanı'ndan Butefkila'nın Adaylığına Tepki

39 dakika önce

Eski Cezayir Başbakanı Ali Benflis, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adayı olmasının sorumsuzca alınmış bir karar olduğunu belirtti.

Eski Cezayir Başbakanı'ndan Butefkila'nın Adaylığına Tepki, System.String[]
Eski Cezayir Başbakanı Ali Benflis, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adayı olmasının sorumsuzca alınmış bir karar olduğunu belirtti.

Benflis, lideri olduğu "Özgürlük Öncüleri" Partisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ülkedeki siyasi iktidar, Buteflika'yı 5. dönem aday göstererek, ülkeyi siyasi, ekonomik ve toplumsal krizlere sürükleyecek sorumsuzca bir karar almıştır." ifadesini kullandı.

Açıklamada, cumhurbaşkanlığı makamının yükünü taşıyamayacak sağlık sorunları yaşayan bir kişinin aday gösterilmesiyle halkın iradesinin değiştirildiği ve anayasanın ihlal edildiği kaydedildi.

2000-2004 yılları arasında başbakanlık yapan Benflis, halihazırda ülkedeki önde gelen muhalifler arasında yer alıyor. Benflis, 2004 ve 2014 yıllarında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Buteflika'ya rakip olmuştu.

Buteflika, Cezayir resmi haber ajansı APS'de yayımlanan ulusa sesleniş mektubunda, kendisine yakın tarafların 5. dönem için adaylık çağrılarına cevap vererek adaylığını resmen açıklamış ve seçimi kazanması durumunda da bazı reformlar yapma sözü vermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:34 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel
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