Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi askeri mahkemede beraat etti - Son Dakika

Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi askeri mahkemede beraat etti

02.01.2021 21:41
Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi askeri mahkemede beraat etti, System.String[]

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika, "orduya zarar verme ve devlete karşı komplo kurma" suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika, "orduya zarar verme ve devlete karşı komplo kurma" suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Buleyde Askeri Mahkemesi, "orduya zarar verme ve devlete karşı komplo kurma" suçlamasıyla yargılanan Said Buteflika, eski İstihbarat Başkanı General Osman Beşir Tartag ve bir diğer eski İstihbarat Başkanı Muhammed Medyen hakkında beraat kararı verdi.

Söz konusu davadan beraat etmesine rağmen hakkında ekonomik ve mali başka dava dosyaları bulunması nedeniyle yargılanmasına devam edilecek olan Said Buteflika, başkent Cezayir'de sivil cezaevine nakledilecek.

Hakkında da başka dosyalar bulunan Eski İstihbarat Başkanı General Osman Beşir Tartag'ın da Buleyde Askeri Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanmasına devam edilecek

Muhammed Medyen'in ise beraatinin ardından serbest bırakıldığı ifade edildi.

Mayıs 2019'da gözaltına alınan ve o zamandan beri ülkenin güneyindeki Buleyde'deki askeri hapishanede kalan Said Buteflika, eski istihbarat başkanları Tartag ve Medyen, Şubat 2020'de 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Haziran 2020'de savunma heyetinin itirazı üzerine Yüksek Mahkeme davanın yeniden görülmesine karar vermişti.

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi askeri mahkemede beraat etti - Son Dakika


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