Eski CHP Buca Belediye Meclis Üyesi AK Parti'ye Geçti

Eski CHP Buca
Belediye Meclis Üyesi Veli Balyemez, partisinden istifa ederek eşiyle AK Parti'ye geçti.
AK Parti Buca İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada, üyelik başvurusu yapan Balyemez ve eşine rozetini AK Parti Buca Belediye Başkan Adayı Mustafa Arslan
ile İlçe Başkanı Ali Boyla taktı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Veli Balyemez, AK Parti'nin İzmir
'e hizmet getireceğinden ve kentin önünü açacağından emin olduğunu belirtti.
Mustafa Arslan'ın çalışkanlığı ve vizyonu ile Buca'ya değer katacağına inandığı için AK Parti'ye geçme kararı aldığını vurgulayan Balyemez, şunları kaydetti:
"2009 yılında CHP'den Buca Belediye Meclis üyesi olarak seçildim. 2014 yerel seçimleri öncesinde yapılan ön seçimde 2. sırada çıkmama rağmen beni 17. sıraya yazdılar. Ben de bu sürece olan tepkimi Yüksek Seçim Kurulundan dosyamı çekerek göstermiştim. Parti içindeki adaletsizlikler beni CHP'den soğuttu. Adalet isteyerek yürüyenlerin kendi içlerinde adaleti sağlamadığını gördüm. Bunlar toplumun da vicdanında yara açtı. Bu noktada en adaletli en eşitlikçi parti olan AK Parti'nin yanında olarak toplumuma ve devletime hizmet etmeye ailem ile birlikte karar verdik."
Mustafa Arslan ise Veli Balyemez ve ailesinin AK Parti'ye katılmasından onur duyduklarını söyledi.
Bu işin ideolojisi ve partisinin olmadığını vurgulayan Arslan, "Bizi Buca'ya hizmet etme sevdamız buluşturdu. İnanın başka hiçbir hesap içinde değiliz." ifadelerini kullandı.