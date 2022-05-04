ESKİ CHP BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİREL, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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ESKİ CHP BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİREL, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

04.05.2022 14:21

BURSA'da, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski CHP Milletvekili Kemal Demirel (67), son yolculuğuna uğurlandı.

BURSA'da, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski CHP Milletvekili Kemal Demirel (67), son yolculuğuna uğurlandı.

TBMM 22'nci ve 23'üncü dönem CHP Bursa milletvekilliği yapan Kemal Demirel, kanser tedavisi gördüğü özel bir hastanede dün hayatını kaybetti. Kentteki 'tren' projeleriyle ilgili olan çalışmalarıyla tanınan Kemal Demirel için Nilüfer Belediyesi önünde saat 11.00'de tören düzenlendi. Törene, Demirel'in ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, CHP Bursa milletvekilleri ve sevenleri katıldı. Demirel'in yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Demirel, Organize Sanayi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bademli Mezarlığı'na defnedildi.

ESKİ CHP BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİREL, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ESKİ CHP BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİREL, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ESKİ CHP BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİREL, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ESKİ CHP BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİREL, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ESKİ CHP BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİREL, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ESKİ CHP BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİREL, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ESKİ CHP BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİREL, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ESKİ CHP BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİREL, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ESKİ CHP BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİREL, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ESKİ CHP BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİREL, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ESKİ CHP BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİREL, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ESKİ CHP BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİREL, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ESKİ CHP BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİREL, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİ CHP BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİREL, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESKİ CHP BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİREL, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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