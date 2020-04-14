Eski CHP il yöneticisi Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, CHP eski il yönetiminde yer alan M.Ö. (60), sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakaret etti. İhbar üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Ö.'yü evinde gözaltına aldı.

KAYSERİ - Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri eski il yönetiminde yer alan bir kişi, sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Almanya'da bir komedyen marketteki ürünlerin tadına bırakıp yerine geri bırakınca soruşturma başlatıldı

Gizemli hayırsever bu kez Kayseri'de ortaya çıktı! Bir bakkaldaki tüm veresiye borçlarını ödedi