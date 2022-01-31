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Eski CHP İzmir Milletvekili Veli Aksoy yaşamını yitirdi - Son Dakika

Eski CHP İzmir Milletvekili Veli Aksoy yaşamını yitirdi

31.01.2022 16:05
Eski CHP İzmir Milletvekili Veli Aksoy yaşamını yitirdi

Eski CHP İzmir Milletvekili Veli Aksoy 71 yaşında, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aksoy aynı zamanda görevden uzaklaştırılan eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da babası.

Görevden uzaklaştırılan eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un babası ve eski CHP İzmir Milletvekili Veli Aksoy, 71 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Eski CHP Milletvekili Veli Aksoy, hayatını kaybetti

FOÇA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Aksoy'un bir süredir Foça Devlet Hastanesinde rahatsızlıkları dolayısıyla tedavi gördüğü öğrenildi. CHP'den 18,19, ve 20. dönem İzmir milletvekilliği yapan Aksoy için, 2 Şubat Çarşamba günü Foça'da bulunan Fatih Camisi'nde öğle vakti düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Serdar Aksoy, Milletvekili, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski CHP İzmir Milletvekili Veli Aksoy yaşamını yitirdi - Son Dakika


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